Un barrio náutico de Escobar vende lotes desde u$s25.000 sin anticipo y en hasta 12 cuotas

El Naudir ofrece financiación directa en dólares hasta enero de 2027. Cuánto se paga por mes y qué falta para escriturar los terrenos

El Naudir, el barrio náutico de Grupo E2 en Escobar, ofrece lotes internos desde u$s25.000, sin anticipo y con financiación de sus propietarios. La propuesta estará disponible hasta fines de enero de 2027, según explicó Adrián Saraco, CEO de la desarrolladora, en una entrevista exclusiva con iProfesional.

"El barrio se comercializó con un sistema al costo, así que todos los lotes ya fueron adjudicados. La propuesta actual se arma junto con un grupo de propietarios que están dispuestos a financiar en forma directa, sin anticipo y con planes de 6 a 12 cuotas fijas en dólares", detalló.

Sobre los valores y las superficies, Saraco precisó que "los lotes de u$s25.000 son internos. Los lotes del barrio tienen en promedio 850 m², y el valor final depende de la superficie, la ubicación y las características de cada uno. Los lotes que se ubican sobre la laguna parten de US$ 60.000 y los que tienen salida al río parten de US$ 80.000".

"El precio es el mismo si se paga al contado o financiado, y no cambia según la cantidad de cuotas", aseguró. Ante la consulta por un descuento por pago al contado, respondió que no hay una rebaja adicional porque "el precio que se financia ya es el precio de contado".

Ubicado en Nuevo Cazador, frente a Puertos, el emprendimiento ocupa 180 hectáreas y reúne 1.025 lotes. De esa superficie, 46 hectáreas corresponden a lagunas internas y agua vinculada al río Luján. Según la información de Grupo E2, más de 400 viviendas están terminadas y habitadas y alrededor de 50 se encuentran en obra.

El 60% de los lotes tiene acceso al agua, a través de las lagunas internas o con salida al río, mientras que el 40% restante corresponde a terrenos internos, de acuerdo con la información de la desarrolladora.

"Buscamos ofrecer alternativas que se adapten a distintas formas de acceder a una propiedad, sin resignar la posibilidad de hacerlo dentro de un barrio ya consolidado. En El Naudir, quien compra hoy encuentra infraestructura terminada, servicios en funcionamiento y una comunidad que ya vive y disfruta del lugar", sostuvo Saraco.

El barrio admite tanto residencia permanente como uso de fin de semana. Está frente a los barrios de Puertos en Escobar y tiene acceso desde la Panamericana Ramal Escobar, a través de la avenida de los Lagos, Puertos y la Ruta Provincial 25.

En el entorno se encuentran los colegios Del Faro, St. John’s, Northfield y Quest. Según el material de Grupo E2, la oferta comercial y de servicios incluye Jumbo en Puertos, estaciones Shell y gimnasios. También se suman los edificios con comercios y espacios públicos de Bahía de Puertos y un centro comercial con hotel y sala de entretenimientos en el área de Maschwitz/Escobar.

Cuánto se paga de expensas y cómo se compra el lote

A las cuotas del terreno se suman las expensas en barrios cerrados y los impuestos. "Las expensas ordinarias rondan los $600.000 mensuales. Con los impuestos provinciales y municipales y alguna cuota extraordinaria, el total es de aproximadamente $900.000 mensuales", informó Saraco.

De acuerdo con el ejecutivo, las expensas cubren el mantenimiento general, la seguridad las 24 horas, el control de accesos y la custodia de los espacios comunes y deportivos. Las instalaciones incluyen Club House, restaurante, SUM, piscinas, spa, sauna, gimnasio, canchas de tenis y fútbol, circuitos peatonales y juegos para chicos.

La situación de la escritura es uno de los puntos centrales al analizar qué evaluar antes de comprar un terreno. "Los lotes todavía no tienen escritura definitiva. El barrio tiene zonificación, plan de sector y factibilidad final aprobados. El trámite de subdivisión, que es lo que permite escriturar, está en proceso de aprobación en la Provincia de Buenos Aires. Al comprar se firma una adhesión al fideicomiso y la escritura se otorga cuando termina ese proceso", explicó.

Saraco afirmó que se puede comenzar a construir mientras se pagan las cuotas y tramitar la aprobación del proyecto ante la Comisión de Arquitectura del barrio y la Municipalidad de Escobar. El desarrollo cuenta con un ingreso principal y otro de servicio para organizar la circulación de las obras.

Consultado por las habilitaciones, sostuvo que el barrio cuenta con la Convalidación Técnica Final y está inscripto en el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas. Según indicó, tiene las aprobaciones municipales y provinciales, incluidas las de la Autoridad del Agua y el organismo ambiental provincial. "El comprador puede consultar toda la información que necesite, siempre que la solicite a través del propietario del lote", agregó.

Para quienes evalúan comprar por la posibilidad de navegar, las amarras actuales son las propias de los lotes frente al agua. "Hoy las amarras son las de los lotes que tienen amarra propia frente a la casa, así que no hay un costo de mantenimiento aparte. Todavía no hay amarras generales, pero próximamente se lanzarán para quienes quieran una. Mientras tanto, los propietarios pueden usar sin costo la bajada de lanchas general", concluyó.