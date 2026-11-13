Un panel brindará una hoja de ruta con análisis económico, regulatorio y factores claves para no errar en la compra de bienes raíces en Florida

El impacto de la economía internacional sobre las decisiones de inversión en América Latina será uno de los principales ejes del Miami Real Estate Business Forum, un encuentro que reunirá a especialistas de los sectores financiero, inmobiliario, legal y migratorio. Entre los participantes estará el economista Claudio Zuchovicki, quien analizará las variables globales que inciden en los mercados de la región y las perspectivas para los inversores.

La actividad se realizará el próximo 24 de noviembre, a las 18, en Lex Tower, Buenos Aires. Durante su presentación, Zuchovicki pondrá el foco en la relación entre la economía real y los mercados financieros, con especial atención a los movimientos internacionales que condicionan las decisiones de empresas, desarrolladores e inversores.

El análisis estará orientado a comprender de qué manera los cambios en las condiciones económicas y financieras de las principales economías repercuten en América Latina. En particular, abordará las consecuencias que tienen las modificaciones en las tasas de interés, la evolución de la inflación y el comportamiento de los mercados emergentes sobre el financiamiento y el rendimiento de los activos.

Tasas de interés e inflación, dos variables para analizar las inversiones

Uno de los puntos centrales de la exposición de Zuchovicki será el impacto de las tasas de interés internacionales sobre las economías latinoamericanas. Esta variable tiene incidencia directa en el costo del crédito, las decisiones de financiamiento y la capacidad de las empresas para desarrollar nuevos proyectos.

Las modificaciones en las tasas de referencia de las principales economías también pueden alterar los movimientos de capitales entre países. Cuando cambian las condiciones de financiamiento internacional, los inversores revisan sus estrategias y evalúan dónde colocar sus recursos en función del riesgo, la rentabilidad esperada y las perspectivas de crecimiento.

En ese escenario, América Latina enfrenta el desafío de captar inversiones en un contexto en el que compite con otros mercados emergentes y economías desarrolladas. La disponibilidad de financiamiento, la estabilidad macroeconómica y las condiciones institucionales forman parte de los factores que intervienen en esas decisiones.

La inflación será otro de los aspectos incluidos en el análisis. Su evolución influye en el poder adquisitivo, los costos operativos, las tasas de financiamiento y las expectativas de los agentes económicos. Para los inversores inmobiliarios, además, resulta relevante observar cómo los cambios en los precios repercuten en los valores de las propiedades, los alquileres y los costos de construcción.

La exposición también contemplará la relación entre las variables financieras y la actividad económica. El objetivo será examinar cómo los movimientos de los mercados internacionales pueden trasladarse a las economías locales y modificar las condiciones para desarrollar negocios en la región.

Qué sectores pueden atraer inversiones en América Latina

Otro de los temas que abordará el economista será la identificación de sectores con posibilidades de captar capitales en América Latina. Entre las actividades mencionadas se encuentran la tecnología y las energías renovables, dos áreas que forman parte de los cambios en las estructuras productivas y en las estrategias de inversión a nivel internacional.

En el sector tecnológico, la expansión de los servicios digitales, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones empresariales generan necesidades de infraestructura y financiamiento. La disponibilidad de recursos humanos, la conectividad y las condiciones regulatorias también intervienen en la evaluación de los proyectos.

Las energías renovables, por su parte, representan otro ámbito de interés para los capitales internacionales. América Latina cuenta con recursos naturales y posibilidades de desarrollo en distintas fuentes de generación, aunque la concreción de inversiones depende de factores como la infraestructura, los marcos regulatorios, el acceso al financiamiento y la previsibilidad de las políticas públicas.

Zuchovicki también analizará los desafíos macroeconómicos de los países latinoamericanos y la incidencia de la estabilidad política en la llegada de inversiones. La previsibilidad institucional, las reglas de juego y las perspectivas de crecimiento son elementos que suelen formar parte de los criterios utilizados por empresas y fondos para definir sus proyectos.

En ese sentido, la presentación buscará relacionar las condiciones de cada economía con el comportamiento de los capitales internacionales y las oportunidades que pueden surgir para los distintos sectores productivos.

El papel de los capitales extranjeros en el desarrollo económico

La participación de inversores extranjeros será otro de los ejes de la exposición. La llegada de capitales puede contribuir al financiamiento de empresas, proyectos de infraestructura y desarrollos inmobiliarios, además de generar actividad económica y demanda de servicios asociados.

Sin embargo, la captación de esos recursos depende de distintas condiciones. La confianza de los inversores, la estabilidad de las variables económicas, las regulaciones vigentes y la posibilidad de proyectar resultados a mediano y largo plazo intervienen en la evaluación de cada mercado.

En el caso de América Latina, la competencia por atraer inversiones se desarrolla en un escenario internacional marcado por cambios en las condiciones financieras y en las estrategias de asignación de capital. Por eso, el análisis de las tendencias globales permite identificar qué factores pueden favorecer o limitar el ingreso de recursos a los países de la región.

La exposición de Zuchovicki aportará esa perspectiva macroeconómica al encuentro, que tendrá como uno de sus objetivos acercar herramientas de análisis a quienes consideran invertir en el mercado inmobiliario estadounidense.

Quiénes participarán del Miami Real Estate Business Forum

Además del economista, el Miami Real Estate Business Forum contará con la participación de cuatro especialistas vinculados con el mercado inmobiliario, financiero, legal y migratorio de Estados Unidos.

Las presentaciones estarán orientadas a diferentes etapas de una operación inmobiliaria internacional. Los expositores abordarán desde la estructuración financiera y la compra de propiedades hasta los aspectos jurídicos, fiscales, migratorios y administrativos que deben contemplarse antes de concretar una inversión.

Uno de los participantes será Gastón Schneider, socio director y cofundador de Nexos Invest y QKapital Group. Su exposición estará relacionada con la estructuración de capital, el análisis de riesgo y las alternativas de financiamiento para operaciones inmobiliarias.

Su trayectoria incluye operaciones de deuda inmobiliaria por más de u$s2.000 millones. Durante el encuentro, su participación permitirá abordar las herramientas financieras disponibles para quienes buscan ingresar al mercado estadounidense y necesitan evaluar las condiciones de acceso al crédito.

También estará Sabrina Smulevich, abogada habilitada para ejercer en Florida y fundadora de Smulevich Legal Strategies, firma que cuenta con oficinas en Miami y Buenos Aires.

Su presentación se concentrará en las estructuras jurídicas y patrimoniales que pueden utilizarse para adquirir propiedades en Estados Unidos, incluyendo la elección de la titularidad del inmueble, la planificación sucesoria y las modificaciones normativas y fiscales.

Además, analizará los errores que pueden generar costos a largo plazo durante una operación inmobiliaria. La elección de la estructura legal, las obligaciones tributarias y la planificación patrimonial son cuestiones que requieren atención antes de formalizar una compra.

Visas de inversión y residencia permanente en Estados Unidos

La dimensión migratoria estará a cargo de Carla Anzaldi, abogada argentina radicada en Miami, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento a empresarios, inversores, ejecutivos y profesionales.

Su exposición incluirá las alternativas de visas vinculadas con inversiones y actividades laborales en Estados Unidos. También explicará los procesos relacionados con la obtención de la residencia permanente.

Este aspecto forma parte de las decisiones que deben considerar quienes evalúan trasladar sus actividades comerciales o establecerse en ese país. Las opciones migratorias dependen de las características de cada solicitante, el tipo de actividad que pretende desarrollar y los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

La participación de Anzaldi permitirá incorporar al análisis inmobiliario las cuestiones vinculadas con la residencia y la posibilidad de desarrollar actividades profesionales o empresariales en territorio estadounidense.

Administración de propiedades y rentabilidad inmobiliaria

El encuentro también incluirá la experiencia de Gabriela De Marinis, broker licenciada en Florida y California y fundadora de Demar Realty y Demar Management.

Con 35 años de residencia en Estados Unidos y más de tres décadas de experiencia como inversora inmobiliaria, De Marinis abordará los aspectos relacionados con la administración de propiedades y el seguimiento de los activos adquiridos.

Su presentación contemplará la gestión profesional de inmuebles, el control de costos y la preservación del valor de las propiedades. También se referirá a la evaluación del rendimiento de cada inversión, un aspecto que permite analizar los ingresos generados, los gastos de mantenimiento y las condiciones de administración.

Para los compradores extranjeros, la gestión de una propiedad representa una etapa que continúa después de la adquisición. La administración de alquileres, el mantenimiento, los impuestos y los gastos operativos inciden en el resultado económico de la inversión.

Por eso, el análisis de estos factores será parte de los contenidos del foro, que buscará ofrecer una perspectiva sobre las distintas responsabilidades que implica tener un inmueble en Estados Unidos.

Cómo pueden financiar una propiedad en Miami los argentinos

El acceso al crédito hipotecario también tendrá un espacio específico durante la jornada. QKapital, firma especializada en préstamos inmobiliarios para compradores extranjeros, presentará las alternativas de financiamiento disponibles en Estados Unidos.

Según informó la compañía, los ciudadanos argentinos pueden acceder a préstamos que cubren hasta el 70% del valor de una propiedad residencial o comercial, siempre que cumplan con las condiciones de aprobación correspondientes.

Esta posibilidad permite analizar operaciones en las que el comprador no necesita aportar la totalidad del precio del inmueble con capital propio. Sin embargo, el porcentaje de financiamiento depende de la evaluación de cada solicitud y de los requisitos establecidos por la entidad crediticia.

La utilización de un préstamo hipotecario requiere considerar, entre otros aspectos, el capital inicial necesario, las tasas de interés, los plazos de devolución y los costos asociados a la operación. También resulta necesario evaluar los ingresos previstos por alquileres, en caso de que la propiedad se destine a generar una renta.

Durante el foro, QKapital presentará las herramientas disponibles para compradores internacionales y las condiciones que deben contemplar quienes buscan financiar una adquisición inmobiliaria en el mercado estadounidense.

Cuándo y dónde se realizará el Miami Real Estate Business Forum

El Miami Real Estate Business Forum se llevará a cabo el 24 de noviembre, a las 18, en Lex Tower, Buenos Aires. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados.

La propuesta reunirá a cinco especialistas para analizar diferentes aspectos de las inversiones inmobiliarias internacionales. La participación de Claudio Zuchovicki aportará una perspectiva sobre el escenario económico global y su influencia en América Latina, mientras que los restantes expositores abordarán las cuestiones financieras, legales, migratorias y operativas vinculadas con la adquisición de propiedades en Estados Unidos.

El encuentro estará dirigido a personas que evalúan ingresar al mercado inmobiliario de Miami desde la Argentina y otros países latinoamericanos, así como a inversores que buscan información sobre las condiciones necesarias para desarrollar y administrar activos en ese mercado.