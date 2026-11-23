El 26% de los barrios de CABA registra bajas en precios usados. Especialistas explican que la demanda y los nuevos desarrollos frenan la recuperación

El mercado inmobiliario porteño muestra una recuperación desigual. Durante los últimos 12 meses, el 74% de los barrios de la Ciudad registró aumentos en los precios de publicación de los departamentos usados, aunque las mayores subas no se concentraron exclusivamente en las zonas tradicionales del corredor norte.

Villa Riachuelo, La Boca y Villa Real encabezaron el ranking, con incrementos que llamaron la atención por tratarse de barrios cuyos valores todavía se ubican por debajo del promedio porteño.

El relevamiento de Zonaprop mostró que Villa Riachuelo tuvo el mayor aumento interanual, con un 12%. La Boca quedó en segundo lugar, con 8,2%, y Villa Real ocupó el tercer puesto, con 7%. También se destacaron Saavedra, entre los barrios con mayor apreciación, y otras zonas que registraron avances más moderados.

En qué barrios de CABA bajó el precio de los departamentos

En el otro extremo, el 26% de los barrios todavía presentó bajas de precios interanuales. Constitución encabezó ese grupo, con un retroceso del 4,1%, seguida por Liniers (-2,6%) y Flores (-2,5%). La diferencia entre los comportamientos responde a las características de cada mercado: ubicación, composición de la oferta, antigüedad de las unidades y nivel de interés de quienes buscan comprar.

Leandro Molina, director comercial regional de Grupo QuintoAndar para Hispanoamérica, explicó que el mercado atraviesa una etapa de recuperación más moderada. Según los datos de Zonaprop, el precio promedio de publicación del metro cuadrado en CABA llegó a u$s2.493. En lo que va de 2026 acumuló una suba del 1,8%, frente al 5,4% de 2025 y el 6,8% de 2024.

"Hoy vemos un mercado más normalizado, con precios de publicación que siguen recuperándose, pero a un ritmo más moderado. El valor promedio todavía se ubica un 11% por debajo del máximo registrado en 2018", señaló Molina. Sin embargo, detrás de ese número conviven realidades muy distintas: Puerto Madero, el barrio más caro, alcanza u$s6.141 por m2, mientras que Lugano registra u$s1.067. La diferencia es de casi seis veces.

Molina aclaró que los valores corresponden a precios publicados por los anunciantes en el portal y no a operaciones concretadas. También destacó que la antigüedad, el estado y las características de cada propiedad influyen en la evolución de las cotizaciones.

Por qué subieron Villa Riachuelo, La Boca y Villa Real

Las mayores variaciones porcentuales aparecieron en barrios donde los precios todavía tienen margen respecto de la media de la Ciudad. Molina explicó que Villa Riachuelo, La Boca y Villa Real registraban valores por m2 rezagados y que esa situación pudo influir en los incrementos recientes.

Según el Index de Zonaprop, esas zonas cotizan entre un 18% y un 33% por debajo del promedio porteño, con valores que se ubican entre u$s1.678 y u$s2.052 por m2. En promedio, representan alrededor de un 26% menos que los u$s2.493 de CABA.

El caso de Saavedra presenta otra dinámica. El barrio alcanza u$s2.889 por m2, un 16% por encima de la media. Para Molina, su ubicación en el corredor norte y la cercanía con zonas de demanda consolidada explican parte de su evolución. También podría captar compradores que buscan características similares a las de barrios tradicionales, pero con espacios verdes y alternativas dentro del mismo corredor.

El interés por las propiedades aptas para crédito hipotecario también modifica el mapa de búsquedas. En Zonaprop, el uso del filtro para identificar este tipo de unidades creció un 35% desde enero. Además, los avisos con esa característica reciben casi el doble de contactos que los que no la tienen.

"Entre quienes utilizan ese filtro predominan los departamentos de tres ambientes, que concentran el 29% de las búsquedas. Les siguen los de dos ambientes, con el 23%, y los de cuatro ambientes, con el 19%", dijo Molina. Los monoambientes representan apenas el 7%. El 60% de esos interesados busca propiedades de hasta u$s120.000, con mayor concentración en Palermo, Caballito, Belgrano, Almagro y Villa Urquiza.

Por qué otros barrios todavía bajan

En Constitución, Liniers y Flores, los precios publicados retrocedieron durante el último año. Molina vinculó ese comportamiento con un volumen de consultas e interés por la compra inferior al de los corredores más activos de la Ciudad.

"En estas zonas vemos un mercado en equilibrio con ese ritmo de búsqueda: la oferta publicada convalida ese nivel de demanda más pausado", explicó. También sostuvo que la ubicación, la conectividad y la renovación urbana marcan diferencias en la valorización de cada barrio.

Sin embargo, Fabián Achával, CEO de Fabián Achával Propiedades y responsable de Radar Inmobiliario, pidió tomar con cautela el dato del 74%. Su principal advertencia apuntó a que el indicador refleja precios de publicación y no valores de cierre. Además, consideró necesario separar el comportamiento de los departamentos usados del de los emprendimientos nuevos.

Añadió: "El usado sube poco, entre 1% y 2% en dólares en el año, y gran parte de la suba promedio de los barrios se explica por el impacto del segmento emprendimientos, tanto en pozo como a estrenar". Según su análisis, la obra nueva aumentó cerca de un 5% y, en barrios como Belgrano y Recoleta, explicó casi toda la suba del promedio.

Achával también planteó que el ingreso de nuevas propiedades al mercado ofrece otra señal. Al comparar el valor promedio de publicación de las unidades que ingresaron durante los últimos tres meses con el del stock disponible, observó que las nuevas publicaciones se ubican por debajo del promedio general. Para el especialista, ese comportamiento muestra que los precios no necesariamente están subiendo, pese a los aumentos que reflejan algunos indicadores.

"En el usado, los precios de cierre están mostrando mucha estabilidad si analizamos año contra año. Esa dinámica es la que manda, no los valores de publicación, sobre todo cuando hay exceso de oferta", afirmó.

Los valores y las diferencias entre barrios

Otro relevamiento, elaborado por Mirando.ai, permite observar la dispersión de precios en la Ciudad desde una metodología que compara las mismas propiedades de un mes a otro. En octubre, ese indicador ubicó el promedio de publicación en u$s2.913 por m2, con un incremento mensual del 0,7%. Desde febrero, la suba acumulada alcanzó el 2,6%.

El informe también mostró diferencias marcadas entre los barrios más caros y los más económicos:

Los cinco barrios más caros, según Mirando.ai:

Puerto Madero: u$s6.180 por m2.

u$s6.180 por m2. Núñez: u$s3.938.

u$s3.938. Palermo: u$s3.871.

u$s3.871. Belgrano: u$s3.667.

u$s3.667. Colegiales: u$s3.480.

Los cinco barrios más baratos:

Villa Lugano: u$s1.100 por m2.

u$s1.100 por m2. Villa Soldati: u$s1.302.

u$s1.302. Pompeya: u$s1.373.

u$s1.373. La Boca: u$s1.556.

u$s1.556. Balvanera: u$s1.576.

Ignacio de Haedo, cofundador de Mirando.ai, explicó que la proporción de departamentos a estrenar influye en los valores promedio. En Núñez, tres de cada cuatro unidades publicadas son nuevas; en Palermo, Belgrano y Colegiales, la proporción ronda seis de cada diez. En toda la Ciudad, los departamentos a estrenar se ofrecen a u$s3.442 por m2, frente a u$s2.427 de las unidades usadas, una diferencia del 42%.

El especialista también destacó el desempeño de Saavedra, donde el metro cuadrado llegó a u$s3.280 y acumuló una suba del 5,7% desde febrero. Chacarita fue otra de las zonas que sobresalió: alcanzó u$s3.166 por m2, con un aumento del 10% en el mismo período. De Haedo vinculó ese avance con la cercanía de Palermo y Colegiales y la presencia de nuevos desarrollos.

Para los próximos meses, Achával diferenció nuevamente los segmentos. En el usado, anticipó estabilidad si se mantiene el escenario cambiario actual; en los emprendimientos, en cambio, consideró que el aumento de los costos de construcción impulsó los precios de lista. El mercado, por lo tanto, todavía muestra dos velocidades: una recuperación más marcada en algunos valores publicados y una mayor estabilidad en las operaciones efectivas. Achával concluyó que, "si se mantiene la estabilidad cambiaria, espera que los precios permanezcan estables hasta que comience a reducirse el stock de propiedades usadas, algo que no ocurrió durante este año".