Alquilar por inmobiliaria puede costar hasta 34% menos que por Airbnb. Cuánto piden en la Costa para el verano 2027 y dónde conviene buscar

Alquilar un departamento directamente a través de una inmobiliaria en la Costa Atlántica puede resultar hasta un 34% más barato que hacerlo por Airbnb para las vacaciones de verano 2027. La diferencia se observa principalmente en las propiedades de uno y dos dormitorios, aunque hay que tener en cuenta que las tarifas inmobiliarias no incluyen honorarios ni depósito, mientras que los valores publicados en la plataforma contemplan sus cargos. La comparación se suma al debate sobre qué plataforma conviene más para alquilar una propiedad, Airbnb o Booking.

La brecha surge de un relevamiento realizado por Propio (PROPIO TECH SAS), que comparó los precios de los alquileres temporarios en distintos destinos turísticos. Según el informe, para departamentos de uno y dos dormitorios las inmobiliarias ofrecen valores entre un 14% y un 34% inferiores a los de Airbnb. En cambio, para las propiedades de tres o más dormitorios, las tarifas son similares.

Cuánto cuesta alquilar por inmobiliaria o por Airbnb en Pinamar

Uno de los ejemplos más claros aparece en Pinamar. Para un departamento de un dormitorio, la tarifa equivalente por una semana es de u$s900 a través de una inmobiliaria, frente a los u$s1.291 que cuesta en Airbnb.

La diferencia también se mantiene en las propiedades de dos dormitorios. En ese caso, el precio publicado por las inmobiliarias llega a u$s1.375 por semana, mientras que en Airbnb alcanza los u$s1.599.

En Punta del Este, otro de los destinos incluidos en el relevamiento, la distancia es todavía mayor: un departamento de un dormitorio cuesta el equivalente a u$s1.800 por semana mediante una inmobiliaria, frente a u$s2.717 en la plataforma.

De todos modos, la comparación requiere revisar el presupuesto final antes de reservar. Los valores de las inmobiliarias no contemplan honorarios ni depósito, por lo que esos importes deben sumarse para calcular el costo total de la estadía.

Cuánto cuesta alquilar una semana en la Costa en enero de 2027

El relevamiento de Propio, realizado al 16 de noviembre, también muestra cuánto cuesta pasar siete noches en la Costa durante la primera semana de enero. Los valores corresponden a alojamientos para cuatro adultos, del 2 al 9 de enero, e incluyen las tarifas relevadas. Para tener una referencia más amplia, también se pueden consultar los precios para alquilar en la Costa Atlántica durante el verano 2027.

En dólares, los precios típicos por destino son los siguientes:

Miramar: u$s645 por semana.

Villa Gesell: u$s765.

Mar del Plata: u$s823.

Mar de las Pampas: u$s1.540.

Pinamar: u$s1.616.

Cariló: u$s2.253. Costa Esmeralda: u$s3.365.

Como referencia regional, Punta del Este presenta un valor típico de u$s5.140 para la misma estadía.

Al convertir esos importes al dólar oficial de $1.575 utilizado en el relevamiento, una semana para cuatro personas cuesta desde:

Miramar: $1.016.000 por semana.

Mar del Plata: $1.296.000.

Pinamar: $2.545.000.

Costa Esmeralda: $5.300.000.

Las reservas para enero avanzan y algunos destinos ya superan el 60% de noches bloqueadas

Además de las diferencias de precios, el informe detectó un aumento de las noches bloqueadas en los calendarios de Airbnb. Entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre, el indicador avanzó en todos los destinos analizados para la primera quincena de enero. La tendencia también se había observado en los destinos de la Costa que ya registraban más reservas para el verano 2027.

Miramar: registró el mayor incremento, con una suba de 14 puntos porcentuales: las noches bloqueadas pasaron del 48% al 62%.

Cariló: llegó al 62%, luego de partir del 53% en octubre.

Mar del Plata: avanzó del 44% al 53% durante el mismo período.

Costa Esmeralda: las noches bloqueadas para la primera quincena de enero subieron del 56% al 63%.

Pinamar: el indicador pasó del 52% al 59% para la primera quincena y alcanzó el 72% durante la segunda mitad de enero.

El relevamiento también advierte que una noche bloqueada no necesariamente equivale a una reserva confirmada: puede tratarse de una fecha que el propietario decidió retirar de la disponibilidad.

Qué pasó con los precios de los alquileres temporarios

La comparación entre octubre y noviembre muestra que las tarifas publicadas en dólares tuvieron pocas variaciones. Propio analizó 5.439 avisos presentes en ambas mediciones y encontró que el 44% mantuvo prácticamente el mismo precio, mientras que el 46% registró bajas y el 10% tuvo aumentos.

En los tarifarios de las inmobiliarias para la primera quincena de enero también aparecen diferencias importantes entre destinos.

Costa Esmeralda presenta un valor típico de u$s5.865, seguido por Cariló, con u$s3.800 y Pinamar, con u$s3.500. En Miramar, en cambio, la tarifa se ubica en u$s1.600. En Punta del Este, como referencia regional, el alquiler de una propiedad durante la primera quincena llega a u$s10.850.

Los datos muestran que, además de elegir el destino y el tamaño del alojamiento, comparar los canales de contratación puede modificar el presupuesto de las vacaciones. La diferencia de hasta el 34% detectada por Propio en departamentos de uno y dos dormitorios es una referencia para iniciar la búsqueda, aunque el costo final dependerá de los cargos adicionales de cada operación.