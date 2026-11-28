La flexibilización de la UIF podría destrabar operaciones inmobiliarias con ahorros fuera del sistema. Qué viviendas captarán más interés en CABA

El foco estará en departamentos pequeños, de uno o dos ambientes, para primera vivienda o inversión.

La reglamentación flexibiliza el origen de fondos, impulsando el mercado inmobiliario para capitales fuera del sistema.

La posibilidad de utilizar dólares que permanecían fuera del sistema financiero para comprar una propiedad puede abrir una nueva oportunidad para el mercado inmobiliario. La reglamentación de Inocencia Fiscal II y los cambios introducidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) flexibilizaron los criterios para justificar el origen de los fondos y podrían acercar nuevamente a las operaciones a compradores que hasta ahora postergaban decisiones por temor a los controles.

El impacto esperado no apunta necesariamente a una ola inmediata de compraventas de alto valor, sino a ampliar la cantidad de personas que pueden participar del mercado. Los departamentos usados de uno y dos ambientes, tanto para primera vivienda como para inversión, aparecen entre los productos con mayores posibilidades de captar esa demanda. También podrían reactivarse operaciones de cambio de vivienda y compras destinadas a obtener una renta.

Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI), consideró que la medida puede ayudar a recuperar compradores que se habían alejado del sector. La dirigente recordó que existe una cultura muy arraigada de ahorro en dólares y que la propiedad continúa como uno de los destinos preferidos de esos fondos.

"Podríamos posiblemente ver que compradores regresen con capacidad económica. Nosotros estamos apuntando a quienes históricamente se vinculaban con el mercado inmobiliario y en determinado momento se fueron por otras propuestas y otros negocios", aseguró Liotto.

Unidades usadas y de 1 o 2 ambientes: las más buscadas

La primera vivienda, los cambios de propiedad y las inversiones para alquiler son los segmentos que podrían recibir mayor movimiento. Dentro de ese universo, los departamentos usados de uno y dos ambientes aparecen como los productos con más posibilidades de concretar operaciones.

Liotto explicó que "esas unidades reúnen dos perfiles de compradores: quienes buscan acceder a su primera vivienda y quienes quieren invertir sus ahorros para obtener ingresos mediante una locación".

También destacó que las propiedades en construcción pueden representar una alternativa, aunque recomendó analizar cuidadosamente quién desarrolla el emprendimiento, qué características tiene el producto y cuáles son las condiciones de entrega.

Mariana Lucángeli, arquitecta y experta en Real Estate, coincidió en que la mayor parte de las operaciones podría concentrarse en departamentos pequeños, especialmente en unidades de uno y dos ambientes. La posibilidad de utilizar ahorros que antes permanecían fuera del circuito formal puede favorecer inmuebles con tickets más accesibles y ampliar la demanda en zonas que tienen precios inferiores a los barrios más cotizados.

En ese escenario, el sur de la Ciudad de Buenos Aires aparece entre las áreas con oportunidades. Los departamentos con valores cercanos a los u$s100.000 pueden resultar atractivos para compradores que buscan una primera vivienda o una propiedad destinada a renta.

"También hay PH por menos de u$s120.000, ideales para aplicarles el flipping inmobiliario y revenderlos en 90 días, con una rentabilidad del 35%", detalló Lucángeli.

Sin embargo, el efecto dependerá de la capacidad económica de cada interesado y de la posibilidad de encontrar unidades que combinen precio, ubicación, seguridad jurídica y potencial de valorización.

Qué cambió con la reglamentación de la UIF

La nueva resolución de la UIF, identificada como 144/2026, estableció que la adhesión al régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias debe considerarse un antecedente favorable para evaluar el perfil de los clientes. La disposición alcanza a bancos, escribanos y otros sujetos obligados. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que la novedad modifica la evaluación que deben realizar las entidades: "La adhesión al régimen de declaración jurada simplificada es un antecedente favorable que debe ser considerado en forma obligatoria".

El experto tributario aclaró que existen dos umbrales diferentes que no deben confundirse. Por un lado, los $100 millones anuales corresponden al régimen especial de debida diligencia simplificada para determinadas operaciones canalizadas a través del sistema financiero y del mercado de capitales. Para los contribuyentes adheridos, puede evitarse la solicitud de documentación adicional sobre el origen de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones y no aparezcan indicadores de riesgo.

Por otro lado, en las operaciones inmobiliarias existe un límite de 700 salarios mínimos, vitales y móviles para determinar cuándo el escribano debe requerir documentación sobre el origen del dinero. Por debajo de ese monto, no existe esa obligación específica. Por encima, la adhesión al régimen simplificado funciona como un antecedente favorable, pero el profesional puede solicitar información adicional según las características del comprador y la operación.

La diferencia resulta importante porque el límite de $100 millones no determina cuánto puede costar una propiedad ni elimina los controles que corresponden a una escritura.

Cómo se puede pagar una propiedad con dólares en efectivo

Domínguez explicó que, para operaciones por debajo del umbral de 700 salarios mínimos, una alternativa es realizar el pago en efectivo durante la escritura pública, sin necesidad de bancarizar previamente el dinero en una cuenta del comprador o del vendedor.

El especialista puso el foco en cómo debe documentarse la operación: el 100% del precio debe entregarse durante el acto de escrituración y la escritura tiene que dejar constancia de que el pago se realiza en ese momento, no con anterioridad.

Para propiedades que superen los 700 salarios mínimos, el escribano deberá evaluar el origen de los fondos. La adhesión al régimen simplificado juega a favor del comprador, aunque no garantiza que no se soliciten otros elementos para justificar la operación.

También aclaró que la resolución de la UIF no elimina los riesgos tributarios. Son dos planos diferentes: una cosa es la prevención del lavado de activos y otra las obligaciones ante ARCA.

Quienes adhieran al régimen deben presentar la declaración jurada simplificada de Ganancias y evitar discrepancias significativas que puedan hacerles perder los beneficios. Para el período fiscal 2026, la declaración deberá mantener coherencia con la situación económica y patrimonial del contribuyente.

Por eso, antes de reservar una propiedad o firmar un boleto, resulta importante consultar con el escribano y un contador para determinar qué condiciones corresponden a cada operación.

Una oportunidad para reactivar compraventas

Desde el sector inmobiliario consideran que la flexibilización puede recuperar operaciones que estaban demoradas, aunque descartan un crecimiento exponencial inmediato.

Liotto sostuvo que el mercado necesita algo más que modificaciones normativas para captar esos ahorros: "La previsibilidad económica, la confianza y la seguridad jurídica son condiciones necesarias para que quienes conservan dólares fuera del sistema decidan volcarlos a una propiedad".

Destacó que el sector puede acompañar ese proceso con asesoramiento y capacitación profesional, pero remarcó que la estabilidad de las reglas es fundamental para sostener las decisiones de inversión.

Lucángeli también consideró que el efecto será selectivo y que las unidades pequeñas y accesibles pueden captar buena parte del movimiento inicial. Para los inversores, la relación entre precio de compra, ubicación y posibilidad de obtener renta seguirá como uno de los factores determinantes.

En definitiva, la medida puede ampliar el universo de compradores, especialmente entre quienes tienen capacidad económica y ahorros en dólares, pero todavía no habían concretado una operación por las exigencias vinculadas con el origen de los fondos. El desafío será transformar esa disponibilidad de ahorro en compraventas efectivas y recuperar parte de una demanda que durante años quedó al margen del mercado. Liotto concluyó que la flexibilización puede abrir una puerta para el sector, aunque advirtió: "Necesitamos reglas claras, estabilidad, seguridad jurídica y un lineamiento a largo plazo para que los ahorros de los inversores se vuelquen al mercado".