Las casas con pileta en barrios cerrados se alquilan desde u$s1.300. Qué precios se manejan y cómo influye El Niño en las reservas

Hay margen para negociar hasta 10%. Considerar gastos extras de mantenimiento y un alto desembolso inicial.

Los precios mensuales varían entre u$s1.000 y u$s4.000, con oferta disponible en diversos barrios para distintos presupuestos.

Las reservas de alquileres temporarios en Zona Norte avanzan lento por clima incierto y El Niño, pese al aumento de consultas.

El mercado de alquileres temporarios de casas con pileta en los barrios cerrados de Zona Norte atraviesa una temporada con una dinámica diferente a la de años anteriores. Aunque las consultas comenzaron a crecer progresivamente, las reservas todavía avanzan con cautela. El fenómeno de El Niño y la incertidumbre sobre cómo estará el tiempo durante el verano aparecen entre los factores que demoran las decisiones de las familias.

"Del mes pasado a este subieron las consultas, no las reservas", asevera Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. En otras temporadas, a esta altura del año, la mayoría de las propiedades ya estaban reservadas o registraban un nivel de demanda mucho mayor.

Este año, por el contrario, "los interesados siguen atentos a la evolución del clima, con jornadas de frío, lluvia y calor, antes de comprometerse con una reserva", expone. En ese contexto, los precios varían según el tipo de urbanización y las características de cada propiedad.

En los barrios orientados a la clase media, los alquileres mensuales para enero parten de u$s1.300, mientras que en otros desarrollos pueden alcanzar los u$s4.000.

Daniel Zampone advierte que aumentan las consultas, pero no las reservas

Precios de alquiler de casas con pileta en Zona Norte este verano

Entre algunas de las urbanizaciones que ofrecen casas para familias de clase media se destacan Santa Emilia, Santa Elisa, San Ramón y Santa Guadalupe, en Pilar del Este. La oferta también incluye San Sebastián, ubicado en el límite entre Pilar y Escobar, y otros desarrollos de este último partido, como El Cantón, Haras Santa María y San Matías.

A partir de los datos relevados en la zona, Ariel José Córdoba, de la inmobiliaria homónima, detalló los valores de referencia para alquilar en estos barrios. Se trata de precios orientativos para el segmento, que varían según el mes y la duración de la estadía:

Diciembre

Mes completo: entre u$s1.000 y u$s2.000.

entre u$s1.000 y u$s2.000. Quincena: entre u$s700 y u$s1.200.

entre u$s700 y u$s1.200. Semana: entre u$s400 y u$s600.

Enero

Mes completo: entre u$s1.300 y u$s2.300.

entre u$s1.300 y u$s2.300. Quincena : entre u$s900 y u$s1.400.

: entre u$s900 y u$s1.400. Semana: entre u$s700 y u$s900.

Santa Emilia, San Sebastián y otros barrios de Zona Norte concentran la oferta

Febrero

Mes completo : entre u$s1.100 y u$s2.100.

: entre u$s1.100 y u$s2.100. Quincena : entre u$s800 y u$s1.300.

: entre u$s800 y u$s1.300. Semana: entre u$s500 y u$s700.

Daniel Zampone, por su parte, aporta otras referencias para quienes buscan alquilar una casa con pileta en un barrio cerrado por estos lares. Entre las opciones más accesibles, según el especialista, figruan Aranzazu, Indio Cuá y La Emilia, en Pilar.

"En estos barrios se pueden encontrar casas desde los u$s3.000 mensuales. Para diciembre y febrero, los valores rondan los u$s3.500, mientras que en enero pueden llegar a los u$s4.000", agrega.

El cálculo para las estadías más cortas también cambia según la modalidad. "Si es quincena, el precio mensual, si es 4.000 dólares, sería 2.000 más un 5%; y si es semanal, serían 1.000 más un 10%", especifica.

Casas con pileta, parrilla y parque propio, entre las opciones para alquilar en verano

Tomando esos valores mensuales como referencia, el experto estima que los alquileres para estadías más cortas se ubican en los siguientes niveles:

Enero (alquiler mensual de u$s4.000): u$s2.100 por quincena y u$s1.100 por semana.

u$s2.100 por quincena y u$s1.100 por semana. Diciembre y febrero (alquiler mensual de u$s3.500): u$s1.837,50 por quincena y u$s962,50 por semana.

Cuánto se puede negociar el precio de alquiler de una casa con pileta

La demanda todavía no termina de activarse y eso puede abrir oportunidades para quienes estén en condiciones de cerrar una operación con anticipación o tengan flexibilidad en las fechas.

De acuerdo con estimaciones de Córdoba, "el margen de negociación ronda el 5%". Y puntualiza que, sin embargo, la inmobiliaria siempre "analiza cada propiedad para fijar un valor que resulte conveniente tanto para el propietario como para quien busca alquilarla".

Los expertos estiman que la negociación puede alcanzar el 10%

Una previsión más favorable para los inquilinos plantea Zampone, quien considera que este año las rebajas podrían llegar al 10%, por encima del 5% habitual.

"La demora en las reservas, en un contexto de incertidumbre por El Niño y la evolución del clima, puede darles más margen a los interesados para negociar", avisa, especialmente "a medida que se acerquen diciembre y enero y todavía haya propiedades sin alquilar".

Asimismo, remarca que algunos dueños optaron por mantener los valores en dólares de la temporada anterior. "Los más conservadores lo que hicieron es dejar el mismo precio del año pasado".

Alquiler de casas en barrios cerrados: qué incluyen y qué gastos se pagan aparte

Las propiedades que se alquilan en estos barrios suelen estar preparadas para alojar familias durante las vacaciones. Según los especialistas consultados, en general se trata de casas con tres dormitorios —uno de ellos en suite—, entre dos y tres baños, pileta privada y parrilla, construidas sobre lotes de entre 600 y 700 metros cuadrados. También cuentan con parque propio, un living-comedor amplio y una galería para compartir comidas al aire libre.

Los alquileres de diciembre parten de u$s400 por semana

Sin embargo, además de las características del inmueble, el presupuesto para pasar el verano en un barrio cerrado depende de los servicios y gastos contemplados en el contrato.

El precio del alquiler cubre el uso de la propiedad, mientras que los gastos de mantenimiento pueden abonarse por separado. Entre los conceptos que eventualmente quedan a cargo del inquilino figuran la jardinería, el mantenimiento de la pileta y la limpieza.

Según Zampone, en algunas operaciones "esos importes se incluyen en un mismo paquete junto con las expensas, el jardinero y el piletero". No obstante, aclaró que la modalidad depende del acuerdo entre el propietario y el inquilino, ya que también pueden cobrarse por separado.

En cuanto a las condiciones de contratación, "se suele abonar por adelantado el período completo del alquiler —ya sea un mes o una quincena— y dejar un depósito de garantía por el mismo importe", comenta Córdoba.

Jardinería, pileta y limpieza pueden cobrarse aparte del alquiler

A ese monto se suma una comisión inmobiliaria equivalente al valor del período alquilado. De esta manera, el desembolso inicial puede triplicar el precio del alquiler, sin contar los eventuales gastos de mantenimiento.

Como parte del procedimiento, Zampone también detalla cómo se registra el estado de la propiedad antes de entregar las llaves. Según subraya, al firmar el contrato se toman fotografías y videos de las instalaciones para dejar constancia de sus condiciones. "Una vez finalizada la estadía, se inspecciona el inmueble y, si no presenta cambios respecto de cómo fue recibido, se reintegra el depósito de garantía", concluye.