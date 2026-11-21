Demoler un edificio de 900 m² puede costar $86 millones. El dato reabre el debate sobre el impacto ambiental y la recuperación de estructuras urbanas

Derribar un edificio implica mucho más que contratar maquinaria y retirar escombros. La operación también demanda recursos para la logística y la gestión de los materiales descartados, además de generar un impacto ambiental que empieza a incorporarse en las decisiones del sector inmobiliario y de la construcción.

Una estimación del Generador de Precios de la Construcción de CYPE calcula en $86 millones el costo de demoler una construcción de 900 metros cuadrados, distribuida en tres plantas y con estructura de hormigón. El presupuesto contempla el retiro de los escombros, aunque deja afuera la demolición de las fundaciones y la tasa por entrega de los residuos a un gestor autorizado.

La cifra permite dimensionar el desembolso que puede representar una intervención de este tipo, pero también plantea una cuestión que gana espacio en el debate sobre sustentabilidad: ¿qué sucede cuando una estructura todavía puede aprovecharse y no necesita ser reemplazada por completo?

En Buenos Aires, donde las demoliciones forman parte de la transformación urbana y del desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, el destino de los materiales que salen de cada obra se convierte en un aspecto relevante.

Los residuos deben trasladarse, tratarse, reciclarse, reutilizarse o disponerse de manera adecuada. Por eso, la discusión sobre el impacto ambiental de la construcción ya no se limita a los edificios que se proyectan, sino que también alcanza a las estructuras existentes.

Qué residuos generan las obras de construcción en Buenos Aires

Un relevamiento del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires sobre residuos de construcción y demolición encontró que el 93,2% del peso de las muestras analizadas correspondía a áridos.

El porcentaje varió según el tipo de intervención: en las obras nuevas, los áridos representaron el 96,4% de las muestras, mientras que en las remodelaciones alcanzaron el 90,7%.

Sin embargo, el estudio tiene una limitación importante para interpretar esos resultados: no incluyó volquetes provenientes específicamente de demoliciones. Por lo tanto, los porcentajes no describen necesariamente la composición de los residuos que se generan al derribar edificios.

El dato sí permite observar el peso que tienen los materiales minerales dentro de los residuos de construcción y refuerza la importancia de pensar qué destino pueden tener esos componentes una vez que dejan de cumplir su función original.

Recuperar una estructura existente como alternativa a demoler

Frente a este escenario, una de las posibilidades que empieza a ganar atención es extender la vida útil de las construcciones. La reparación de estructuras de hormigón, el refuerzo de elementos deteriorados, la solución de problemas de humedad y la impermeabilización son algunas de las intervenciones que pueden permitir que un edificio continúe en uso.

La alternativa no es aplicable a todos los casos. Antes de decidir una recuperación hay que evaluar el estado de la estructura, las condiciones de seguridad, el uso que tendrá el inmueble y el alcance de las modificaciones necesarias. Si los problemas comprometen la estabilidad o hacen inviable la adaptación, la demolición puede seguir siendo necesaria.

Desde MAPEI Argentina, empresa especializada en materiales para la construcción, plantean que la evaluación de una obra debería contemplar también las posibilidades de conservar lo que ya existe.

"Cuando hablamos de sustentabilidad en construcción no deberíamos mirar solamente cómo hacemos un edificio nuevo, sino también qué posibilidades tenemos de extender la vida útil de lo que ya está construido. Si técnicamente una estructura puede recuperarse, reforzarse o adaptarse manteniendo las condiciones de seguridad y desempeño necesarias, esa alternativa merece ser evaluada", explican desde la compañía.

El planteo incorpora una variable económica y ambiental a las decisiones sobre una propiedad. Recuperar una estructura puede evitar que determinados materiales se conviertan prematuramente en residuos y postergar la necesidad de reemplazar una construcción. La conveniencia, de todos modos, depende de un diagnóstico técnico y de los costos que demande cada intervención.

La investigación sobre cómo prolongar la vida útil del hormigón

La búsqueda de soluciones para recuperar construcciones también llegó al ámbito académico. Durante 2025, MAPEI trabajó junto con la Universidad Federico II de Nápoles en una investigación destinada a evaluar la eficacia de una solución para restaurar estructuralmente obras de hormigón sometidas a cargas cíclicas.

El proyecto se inscribe en una perspectiva que considera el impacto de una construcción durante todo su ciclo de vida, en lugar de concentrarse exclusivamente en los materiales utilizados al momento de levantarla.

En esa misma línea, el Balance de Sustentabilidad de MAPEI destaca la importancia de los análisis de ciclo de vida, que contemplan las distintas etapas de un producto: desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final. El análisis incluye los procesos de producción, embalaje y utilización.

Durante 2025, el grupo desarrolló 198 nuevas Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) y llegó a un total de 514, un 55% más que el año anterior. Estas declaraciones reúnen información sobre el desempeño ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida.

"Una construcción que dura más tiempo también permite pensar de otra manera el uso de los recursos. Por eso, hoy, la durabilidad, el mantenimiento y la posibilidad de recuperar estructuras existentes empiezan a incorporarse desde una mirada ambiental, además de la evaluación técnica y económica que siempre requiere cada obra", señalan.

Economía circular en la construcción: qué pasa antes de generar residuos

La economía circular aplicada al sector suele asociarse con la clasificación de escombros, el reciclado de materiales y su incorporación a nuevos procesos productivos. Sin embargo, también existe una instancia anterior: evitar que una estructura que todavía puede cumplir su función termine convertida en residuo.

En ese sentido, el reciclaje también permite darles una segunda vida a materiales descartados y convertirlos en insumos para nuevas obras. Un ejemplo es la pyme argentina que transforma residuos plásticos en ladrillos para la construcción.

La reparación y el mantenimiento pueden formar parte de esa estrategia cuando las condiciones técnicas permiten conservar una construcción. De esta manera, la discusión sobre sustentabilidad incorpora una dimensión que antecede a la gestión de los escombros y que obliga a revisar cómo se decide el destino de los edificios existentes.

En una ciudad como Buenos Aires, donde el recambio de construcciones convive con nuevos desarrollos y remodelaciones, la evaluación ya no pasa únicamente por cuánto cuesta demoler y construir de nuevo. También importa determinar qué partes de una obra pueden recuperarse y durante cuánto tiempo pueden seguir utilizándose.