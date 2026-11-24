La demanda de espacios de trabajo flexibles gana terreno entre las compañías. HIT prevé sumar más de 13.000 m² en 2027 y elevar su facturación un 50%

El mercado de oficinas corporativas atraviesa una transformación. Lo que durante años estuvo asociado principalmente al coworking y a los trabajadores independientes empieza a ganar espacio en las estrategias inmobiliarias de empresas medianas y grandes, que buscan reducir inversiones iniciales, adaptar sus superficies a las necesidades de cada equipo y evitar los costos de administrar una oficina tradicional.

La tendencia también abre oportunidades de negocio para los operadores de espacios flexibles. En ese segmento se mueve HIT, compañía que diseña y administra oficinas, salas de reuniones y espacios para eventos corporativos en Argentina, Chile y Perú. Para 2027, la firma prepara un plan de expansión que contempla inversiones por u$s15 millones y la incorporación de más de 13.000 metros cuadrados.

El objetivo es acompañar el crecimiento de un mercado que empieza a consolidarse a escala internacional. Según el informe European Flex Market Report 2026 de la consultora CBRE, las empresas relevadas en Europa destinan actualmente el 19% de sus carteras de oficinas a espacios flexibles, frente al 9% registrado en 2022. Además, esperan que esa proporción llegue al 28% en los próximos dos años.

El estudio también refleja que el modelo está evolucionando más allá del coworking tradicional, hacia una propuesta de oficinas completamente equipadas, con servicios incluidos y contratos que permiten adaptar los espacios a las necesidades de cada organización.

Por qué las empresas eligen oficinas flexibles

Uno de los principales atractivos de este esquema es financiero. En lugar de afrontar los costos de construcción, acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de una oficina propia, las compañías pueden acceder a espacios listos para utilizar y convertir buena parte de esos desembolsos en gastos operativos.

HIT diseña y administra oficinas y espacios para eventos corporativos en Argentina, Chile y Perú - crédito HIT

El relevamiento de HIT sobre el mercado de oficinas de Buenos Aires, realizado en septiembre de 2026 entre referentes del sector inmobiliario corporativo, identificó precisamente la necesidad de evitar inversiones de capital (CAPEX) como el principal motivo para elegir este tipo de soluciones.

La demanda también está impulsada por compañías medianas y grandes, especialmente aquellas que necesitan instalaciones para equipos de más de 30 personas. Según el relevamiento, los consultados observan más consultas durante 2026 que en el año anterior y coinciden en que el modelo flexible continuará creciendo durante los próximos tres años.

En cuanto a las ubicaciones, Núñez, Belgrano, el corredor Libertador y la zona norte de Buenos Aires aparecen entre las áreas más solicitadas. La gastronomía, las salas de reuniones, los auditorios, las terrazas y los espacios de bienestar también ganan importancia a la hora de elegir una oficina.

La propuesta comercial de HIT apunta precisamente a resolver parte de esas necesidades.

En este sentido, Uri Iskin, CEO de HIT, indicó que "las empresas ya no piensan la oficina como un costo fijo, sino como una herramienta para atraer talento y crecer sin inmovilizar capital. Esa es la demanda que estamos viendo y la que nos impulsa a seguir expandiéndonos".

"En HIT, cada metro cuadrado trabaja las 24 horas: de día es oficina, a la noche es un evento corporativo y el fin de semana, un evento social. Eso es lo que nos permite crecer con un modelo rentable", añadió Gabriel Bucher, Cofounder & CCO de Hit.

Un modelo que integra trabajo, eventos y bienestar

La propuesta de los operadores no se limita a ofrecer escritorios y oficinas equipadas. Una de las estrategias consiste en aprovechar las instalaciones durante diferentes franjas horarias para generar ingresos adicionales.

En el caso de HIT, los espacios de trabajo funcionan de lunes a viernes, generalmente entre las 9 y las 18. Después de ese horario, algunas instalaciones se destinan a eventos corporativos, mientras que los fines de semana y feriados pueden recibir encuentros sociales.

La lógica es utilizar una misma superficie para distintas actividades, reducir los períodos de inactividad y diversificar las fuentes de ingresos.

A esa estructura, la compañía sumó unidades vinculadas con gastronomía, eventos y bienestar (HIT Café, HIT Events y HIT Wellness). También incorporó servicios como estudios de streaming y podcast, peluquería, masajes y propuestas de salud y bienestar dentro de sus instalaciones.

Uri Iskin y Gabriel Bucher, fundadores de HIT - crédito Hit oficinas

Este esquema responde a una estrategia de integración de servicios. En su presentación institucional, HIT define su modelo de negocio como una propuesta que busca controlar distintas etapas del sector.

De esta manera, el negocio busca ampliar su oferta para las empresas y generar nuevas oportunidades comerciales a partir de una infraestructura compartida.

HIT proyecta facturar u$s45 millones en 2027

La compañía llega a esta etapa con 70.000 metros cuadrados de espacios de trabajo distribuidos en 16 sedes de Argentina, Chile y Perú. Para 2026, estima una facturación de u$s30 millones y una ocupación del 95% de sus espacios. Además, obtuvo la certificación como Empresa B durante este año.

"Cerramos 2026 con un 95% de ocupación y u$s30 millones de facturación. Que nuestros espacios estén prácticamente llenos nos confirma que el modelo flexible llegó para quedarse", señaló Bucher al respecto.

De cara a 2027, el plan contempla una inversión de u$s15 millones y la incorporación de más de 13.000 metros cuadrados a través de cuatro proyectos.

Uno de los principales desarrollos será HIT Pampa, en el barrio porteño de Belgrano, sobre La Pampa al 1400. El proyecto contempla 8.000 metros cuadrados: 1.500 ya están operativos, otros 4.000 se incorporarán durante el primer trimestre de 2027 y los 2.500 restantes, en el segundo trimestre.

HIT cuenta con 16 sedes 95% de sus espacios están ocupados - crédito HIT

También está prevista la expansión de HIT Bouchard, en Catalinas, con 3.000 metros cuadrados en Bouchard 710, en pleno distrito corporativo de Buenos Aires. Su incorporación está prevista para el primer trimestre del próximo año.

El plan regional incluye, además, HIT Gran Torre Costanera, en Santiago de Chile, que sumará otros 4.000 metros cuadrados en el edificio más alto de Sudamérica, con inicio de operaciones previsto para comienzos del segundo trimestre de 2027.

El cuarto proyecto anunciado es HIT 18, cuyos detalles serán comunicados más adelante.

Con estas inversiones, HIT proyecta elevar su facturación de u$s30 millones en 2026 a US$45 millones en 2027, lo que representaría un crecimiento del 50% interanual.

El desafío para los operadores del sector será acompañar una demanda corporativa que ya no busca solamente un lugar donde trabajar, sino soluciones inmobiliarias que permitan administrar mejor los costos, adaptar la infraestructura a los cambios de las organizaciones y aprovechar los espacios durante más horas del día.