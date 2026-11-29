Escobar sumará tres paseos comerciales con gastronomía, gimnasios y servicios. Uno abrió hoy, otro inaugurará en diciembre y el tercero está en obras

Loma Verde, en el partido bonaerense de Escobar, se prepara para sumar tres nuevos shoppings que, en conjunto, implican inversiones superiores a los u$s20,5 millones. Los proyectos avanzan en una zona que en los últimos años recibió nuevos desarrollos inmobiliarios, barrios privados y emprendimientos inmobiliarios, y que busca incorporar servicios para atender a una población en crecimiento.

Aunque comparten la apuesta por el crecimiento de la localidad, los tres emprendimientos tienen características diferentes. Uno combina gastronomía, deporte, salud y entretenimiento; otro apunta a reunir marcas de primera y segunda necesidad, mientras que el tercero integra locales comerciales, oficinas y consultorios con un proyecto residencial.

El nuevo polo comercial de Escobar que ya alquiló el 70% de sus locales

El primero de los proyectos en ponerse en marcha es QUO Loma Verde, emplazado sobre la colectora de la Panamericana, a la altura del kilómetro 54, en el partido de Escobar: el complejo abrió sus puertas el 24 de noviembre tras una inversión de u$s6 millones.

Construido mediante el sistema modular industrializado, el complejo ocupa un terreno de 11.500 metros cuadrados y combina propuestas de gastronomía, deporte, entretenimiento, salud y servicios. La etapa principal de obra demandó aproximadamente ocho meses, un plazo que permitó acelerar la puesta en funcionamiento del emprendimiento y adelantar el inicio de la actividad comercial y la generación de ingresos.

QUO Loma Verde alquiló el 70% de sus locales - crédito Ecosan

En total, el complejo contará con ocho espacios gastronómicos, un gimnasio, un sector recreativo y un centro médico, además de servicios complementarios y estacionamiento para alrededor de 200 vehículos. La apertura será progresiva y algunas de las propuestas comenzarán a funcionar en los próximos meses.

"En esta primera instancia comenzarán a funcionar cinco espacios gastronómicos, entre ellos Lassen, Miwa, Iceland y Bluma. Para diciembre está prevista la incorporación de SportClub, con un gimnasio de aproximadamente 900 metros cuadrados", detalló Juan Pablo Rudoni, presidente de EcoSan, la desarrolladora.

El cronograma continuará en febrero de 2027, cuando está prevista la inauguración del sector de entretenimiento, que tendrá ocho pistas de bowling, juegos de realidad virtual y el restaurante italiano Olive.

Más adelante se completará la propuesta con un centro médico de unos 1.000 metros cuadrados, distribuido en dos plantas y equipado con consultorios, laboratorio y diagnóstico por imágenes. A esto se sumarán otros servicios, como estética, peluquería, florería, kiosco y lavadero de autos.

A diferencia de otros formatos comerciales, QUO trabaja con un modelo basado en el alquiler de los espacios y no en la venta de locales individuales. Según precisó Rudoni, el 70% de los locales ya fue alquilado, mientras que el 30% restante continúa disponible, con valores que oscilan entre u$s15 y u$s20 por metro cuadrado.

En el caso de los espacios gastronómicos, "los alquileres se ubican entre u$s4.000 y u$s8.000 mensuales, según las dimensiones y prestaciones de cada uno", destaca Rudoni. Las condiciones particulares de contratación y las expensas se definen en cada acuerdo. Además, la firma analiza una posible ampliación de aproximadamente 600 metros cuadrados, que podría destinarse a nuevos locales comerciales o a un espacio de coworking.

Cuánto cuesta alquilar un local en Paseo Loma Verde y qué marcas estarán presentes

El segundo emprendimiento es Paseo Loma Verde, ubicado en Colectora Oeste y Boote, a la altura del kilómetro 55,5 de la autopista Panamericana. El desarrollo transita su etapa final, con trabajos de acondicionamiento interno de los locales, y tiene prevista su inauguración para el 15 de diciembre de 2026.

Impulsado por un grupo inversor y con la comercialización a cargo de Gonzalo Rodríguez Peralta y Amílcar Satriano, de Satriano Propiedades, el complejo tendrá una superficie total de 7.000 metros cuadrados, de los cuales unos 3.200 serán cubiertos. La inversión prevista para el desarrollo supera los u$s6 millones.

Paseo Loma Verde ofrece locales en alquiler desde u$s800 mensuales, más expensas - crédito Satriano Propiedades

Allí funcionarán 43 locales, incluido un supermercado, con una propuesta orientada a reunir comercios de bienes y servicios de primera y segunda necesidad y cubrir rubros que actualmente tienen poca presencia en la localidad. Entre las marcas y propuestas gastronómicas que ya confirmaron su desembarco se encuentran Sushi Club, Freddo, La Pinocha, Gontran Cherrier Café Paris, Vitalcer, Rochino, Fábrica de Pan, Pescaderías del Puerto y CrumBread.

La oferta también abarcará distintos rubros comerciales. Kick Deportes tendrá artículos para tenis y pádel; The Shop funcionará como tienda de conveniencia; Moda Shop ofrecerá indumentaria y accesorios; La Casona se especializará en artículos para el hogar, decoración y bazar; Pinturerías Magna comercializará productos Colorín, mientras que Fuoco estará dedicada a parrillas, asadores y fogoneros.

A los locales comerciales se sumarán propuestas vinculadas con la movilidad y el cuidado personal, como Energy, que contará con cargadores para autos eléctricos, motos y bicicletas eléctricas, además de un centro de belleza, un estudio de pilates y yoga, peluquería infantil y consultorios odontológicos, entre otros servicios.

En cuanto a la infraestructura, el paseo dispondrá de estacionamiento interno, seguridad y espacios verdes. El interés de los comerciantes también se refleja en el nivel de ocupación previsto: "Alrededor del 70% de los espacios ya está reservado o comercializado y quedan menos de 10 locales disponibles", señaló Rodríguez Peralta.

Paseo Loma Verde reunirá marcas como Sushi Club, Freddo y La Pinocha, entre otras - crédito Satriano Propiedades

Los alquileres, en tanto, se ubican entre u$s800 y u$s1.600 mensuales por local, más expensas, de acuerdo con las características de cada espacio.

Locales, oficinas y viviendas: así será el nuevo proyecto frente a Haras Santa María

El tercer proyecto es Paseo del Haras, desarrollado por SkyTerra frente al barrio privado Haras Santa María, también en Loma Verde. A diferencia de los otros dos emprendimientos, combina un sector comercial con espacios profesionales y una segunda etapa residencial.

El desarrollo registra un avance de obra del 50% y tiene un plazo estimado de entrega de diez meses. La primera etapa comercial tendrá una superficie de 2.000 metros cuadrados y contará con 24 locales y 24 oficinas, aptas para actividades profesionales o consultorios.

La propuesta se completará con una tienda ancla, estacionamiento con capacidad para más de 90 autos y espacios verdes, con el objetivo de acercar comercios y servicios cotidianos a los vecinos de barrios cerrados de Escobar y Tigre y urbanizaciones cercanas.

Paseo del Haras tendrá 24 locales comerciales y 24 oficinas en 2.000 m² - crédito SkyTerra

La inversión total prevista asciende a u$s8,5 millones. De ese monto, u$s2,5 millones se destinarán a la etapa comercial y los u$s6 millones restantes, al desarrollo residencial, que contempla la construcción de 60 townhouses en un barrio semicerrado, con viviendas de dos dormitorios y superficies de entre 80 y 120 metros cuadrados.

Actualmente, "permanece disponible el 45% del conjunto de locales y oficinas", precisa Leonardo Cortizas, socio y director de SkyTerra. Y añade que "el esquema de comercialización contempla financiación propia, con un anticipo del 30% y el saldo en cuotas".

La apuesta, de acuerdo con Cortizas, busca acompañar el crecimiento demográfico de Escobar y la expansión de sus urbanizaciones con nueva infraestructura comercial y profesional.

El crecimiento inmobiliario detrás de los nuevos centros comerciales

La expansión de los barrios privados, las urbanizaciones y los parques industriales está impulsando nuevos desarrollos comerciales en Loma Verde. Los empresarios coinciden en que el crecimiento residencial de Escobar genera una mayor demanda de servicios, gastronomía y espacios de cercanía.

El proyecto residencial incluirá 60 townhouses de 2 dormitorios, con superficies de entre 80 y 120 m2 - crédito SkyTerra

"La elección de Loma Verde tiene que ver con nuestra lectura del crecimiento que está teniendo Escobar y, particularmente, todo el corredor norte", entiende Rudoni. Y señala que "la multiplicación de barrios privados y desarrollos residenciales abre oportunidades para sumar infraestructura comercial y de entretenimiento".

En la misma línea, Cortizas destaca que la población del partido aumentó un 20% entre los censos de 2010 y 2022. "En Loma Verde vemos una oportunidad para que los vecinos resuelvan compras y servicios cotidianos cerca de casa. Por eso combinamos locales comerciales con oficinas y consultorios en un mismo paseo", agrega.

Por su parte, Rodríguez Peralta cree que la zona todavía tiene margen para expandir su actividad comercial. Entre los factores que impulsan esa expectativa enumera: "El crecimiento de barrios como Haras Santa María y San Sebastián, los parques industriales y ahora el mega proyecto de Mercado Libre", concluye.