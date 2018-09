House of Cards La protagonista de House of Cards opina que Kevin Spacey merece una segunda oportunidad

El actor quedó fuera de la última temporada de la serie política a raíz de acusaciones por acoso sexual. La última temporada se estrena en noviembre.

Robin Wright consideró que Kevin Spacey merece continuar con su carrera pese a las denuncias por acoso sexual. La actris y protagonista de la temporada final de House of cards, dió una entrevista a Net-A-Porter y dijo: "Creo que cada ser humano tiene la capacidad de reformarse".



"Todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar … Me refiero a las segundas oportunidades. Confío en ellas totalmente. Se llama madurez", explicó quién fue la esposa de Kevin Spacey en la ficción durante cinco años.



La actriz dijo que le molesta que en la industria no exista la vida privada: "Creo que la vida de todos debería ser personal. Positivo, negativo, neutral, lo que sea, no creo que deba ser asunto de nadie… Estoy hablando de los medios, la exposición".

El escándalo sexual de Spacey comenzó cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de haberlo agredido sexualmente, cuando él solo tenía 14 años. Tras la denuncia pública, el ganador de dos Oscar se declaró homosexual y pidió disculpas por un comportamiento que no recordaba haber tenido. Luego surgieron más denuncias por acoso sexual en su contra.



Las acusaciones contra Spacey provocaron que Netflix suspendiera el rodaje de la serie y despidiera al actor, que durante cinco temporadas interpretó el temido Francis Underwood.



House of Cards finaliza el 2 de noviembre con una sexta y última temporada.