Burlas en Twitter Cadena de memes: cómo reaccionaron los usuarios a los anuncios de Mauricio Macri

Luego de que el Presidente comunicara medidas para paliar la crisis, los usuarios usaron las redes sociales para criticar la situación económica

En medio de las dificultades económicas y la suba del dólar, el presidente Mauricio Macri brindó este lunes un discurso en el que aseguró que el país atraviesa una "emergencia" y señaló que "fueron los peores cinco meses" de su "vida después del secuestro".

"Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país, no me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección, me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes", fue una de las frases salientes de su discurso, donde anunció una serie de medidas tendientes a mejorar la economía.

Los usuarios no demoraron en despuntar sus críticas contra el Gobierno a través de memes. A continuación, una selección de los mejores:

#HablaMacri Atención por favor esta a punto de decir algo estúpido pic.twitter.com/TDhiINTeRf — Reiko (@MemoReviews) 3 de septiembre de 2018

Está grabado.

Es decir que ¿La tardanza se debe a que le están dando tiempo para que llegue al aeropuerto? #HablaMacri pic.twitter.com/vIx9XFn2ei — Santiago Falsetti (@lumiel09) 3 de septiembre de 2018

Viste, aunque sea un ratito, el mensaje GRABADO de Presidente Mauri ?

Seguís creyendo que es distinto a De la Rúa ? pic.twitter.com/KuVX0o7ylZ — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) 3 de septiembre de 2018

Por los medios te anuncian que #HablaMacri , te sentás a oírlo y pasan un mensaje #Grabado , vacío de contenido, sin aceptar un puto error y avisando de que no van a corregir el rumbo... pic.twitter.com/ibXuPvXuLo — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) 3 de septiembre de 2018

"Hola pais, vamos a rajar a todos y quedarnos con la guita" Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor #HablaMacri pic.twitter.com/5VPsYe3RE8 — Rocho.- (@rochomoon) 3 de septiembre de 2018