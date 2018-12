Benito Cerati está indignado tras sufrir un ataque en la calle

Luego de que en Argentina se informara en los medios que se había desmayado en la calle tras escuchar un tema de Soda Stereo, Benito Cerati, indignado, salió a desmentirlo en las redes sociales.

El músico, hijo del líder de Soda Estereo, Gustavo Cerati, caminaba el miércoles por las calles de Palermo y perdió el sentido, desde entonces está internado en observación.

Además, hubo medios que dijeron que fue internado por intoxicación por drogas.

Pero, horas después de que se difundió la noticia fue el propio Benito Cerati quien usó las redes sociales para desmentir todo lo informado.

A través de su Twitter pidió a sus seguidores que “no lean las pelotudeces que dicen”.

En el texto explicó que “soy epiléptico hace dos años y ayer me agarró un ataque en la calle”.

Hola! Soy epiléptico hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco, no lean las pelotudeces q dicen. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 6 de diciembre de 2018

Tras confirmar que “estoy bien, golpeado pero bien”, el hijo de Gustavo Cerati no dudó en asegurar que “los medios son un asco, no lean las pelotudeces que dicen”.

Fuentes confiables, aseguran que Benito Cerati sufrió un cuadro epiléptico –que padece desde hace unos años y controla con medicación–. Debido a las convulsiones, sufrió una caída y se desmayó, tras lo que fue asistido por los empleados de un bar. Enseguida fue trasladado a la guardia del sanatorio De Los Arcos, donde le realizaron los estudios pertinentes y lo mantuvieron en observación hasta hoy.

El músico lanzará este viernes el nuevo disco de su banda, Zeo Kill. El material se llama “Unisex” y una de las canciones, We can’t get along, es un homenaje a sus héroes de los noventa.