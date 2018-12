Michelle Obama admitió que aún padece el síndrome de la impostora

En la presentación de sus memorias la ex Primera Dama reconoció los aspectos que más le costó incorporar. De qué trata el síndrome de la impostora

La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, dijo sentirse afectada todavía por el “síndrome de la impostora”, aún cuando ya dejó hace más de dos años ese cargo. Y así lo expresó en su libro de memorias, Becoming, en donde afirmó que “todavía tengo un poco de síndrome de la impostora” y que no entiende muy bien por qué la gente está interesada en lo que ella diga.

El síndrome en cuestión alude a los sentimientos de inseguridad o dudas sobre uno mismo. Se trata de un témino para describir esta sensación aunque no existe evidencia que respalde tal creencia.

"No desaparece esa sensación de que no deberían tomarme tan en serio porque ¿qué sé yo (de la vida)? Lo comparto con ustedes porque todos tenemos dudas sobre nuestras capacidades, sobre nuestro poder y sobre qué es ese poder".

"Si le doy a la gente esperanza, entonces eso es una responsabilidad, así que debo asegurarme de que soy responsable", aseguró.

Pero no fue el único punto sobre el que habló en la presentación de su libro. También reconoció que uno de los temas que más le costó incorporar durante su tiempo como Primera Dama fue el protocolo.

"Tenía todo este protocolo zumbando en mi cabeza y pensé: “No bajes las escaleras y no toques a nadie, hagas lo que hagas”, recordó sobre su primer encuentro con la reina Isabel II.

"En mi cabeza solo estaba el protocolo hasta que ella va y dice: "Oh, todo eso es basura, solo entra".

Obama ocupó la casa Blanca durante dos mandatos, de 2009 a 2017. Durante ese tiempo, Michelle Obama, de profesión abogada, ha liderado iniciativas como Let Girls Learn (Dejemos que las niñas aprendan), para promover la educación de las niñas en todo el mundo.



¿Cómo se supera el síndrome del impostor?

Una experta consultada por la BBC sostuvo que hay una serie de consejos a seguir para superarlo.

1. Hablar sobre ello: si compartes cómo te sientes con los demás, pronto te darás cuenta de que no estás solo o sola.

2. Reconocer los éxitos propios: no los limites solo a la suerte o al trabajo duro, sino a las propias habilidades. Sin ellas no se hubiese logrado lo conseguido.

3. Recuerda que nadie es perfecto: aceptar que el fracaso puede ocurrir en algún momento y aprender de él es importante.

4. Deja de compararte con los demás: intentar ver la evolución de cómo era uno el año pasado y en qué aspectos se ha progresado.