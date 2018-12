Es furor el video de los Simpson con un tema de Rodrigo

Una estudiante hizo un video de los Simpson con un tema de Rodrigo, su novia lo subió a las redes y ya tiene más de 850 mil reproducciones.

¡Una genia! Una estudiante universitaria de producción audiovisual presentó su trabajo final para recibirse. Fue un videoclip con el hit del "Potro" Rodrigo, "Ocho Cuarenta", compilado con imágenes de los Simpson. El material se hizo viral en pocas horas y las redes estallaron.

La novia de la estudiante lo compartió en su cuenta de Twitter y ya lo reprodujeron más de 850.000 veces.

"Mi novia hizo este video para un final. Y puede ser algo tan simple... pero les juro que no se dan una idea de lo feliz que me pone ver sus pequeños progresos", tuiteó Rocío De Olivera. La publicación ya tiene más de 13.000 retuits y casi 67.000 "Me Gusta".

Te puede interesar ¿No va más?: Rocío Oliva echó a Diego Maradona de su casa

El posteo fue dedicado a la creadora, Giuliana Di Capúa de 18 años, que cursa la Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Buenos Aires.

En el video se ve a Bart Simpson cantando uno de los éxitos de Rodrigo.