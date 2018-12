El secreto que Angelina Jolie le contó a su hijo sobre Brad Pitt

La famosa actriz, Angelina Jolie, le reveló a su hijo Pax de 15 años que su padre, Brad Pitt, nunca quiso adoptarlo, según contó una fuente a Us Weekly.

Las separaciones no son fáciles y los hijos quedan en el medio. Los padres a veces dicen cosas sin medir el impacto que pueden tener en los menores para el resto de sus vidas. Tal es el caso de Angelina Jolie que reveló a su hijo Pax de 15 años que su padre, Brad Pitt, nunca quiso adoptarlo, según contó una fuente al medio Us Weekly. Innecesario.

Al parecer, Angelina Jolie también le habría dicho a su hijo Pax que Pitt estaba enojado porque ella había decidido seguir con la adopción.

Por otro lado, desde Us Weekly, comentan que Brad Pitt estaba preocupado por adoptar a Pax, ya que en ese entonces tenía tres años de edad y había nació en Vietnam. El niño no hablaba inglés y, además, no había pasado ni un año del nacimiento de su primera hija biológica, Shiloh.