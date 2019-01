Partidazo fue el del Manchester City vs. Liverpool en el marco de la jornada 21° de la Premier League, donde están los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, hubo episodio que generó una polémica que hasta los más fans todavía discuten. Liverpool y el no gol del que todo el mundo habla.

Fue una jugada en la que Sadio Mané, delantero del equipo visitante quedó mano a mano con Ederson y definió hacia un costado: la pelota pegó en el palo. Para alejar el peligro, el defensor de los citizens John Stones intentó despejar, pero no vio que su arquero iba a agarrar la pelota. En ese momento, el balón rebotó en las manos del guardameta. Volvió a aparecer Stones y alejó la pelota hacía el costado: le pasó por entre las piernas a Mohamed Salah, que no pudo empujarla.

Muy confuso episodio que dejó la duda de si la pelota cruzó toda la línea. El gol no fue cobrado. La Premier League demostró en su cuenta de Twitter que el balón no cruzó la línea por milímetros.

Es decir, cuando el gol parecía inevitable, apareció el pie de Stones para despejar la pelota. Hubo un momento de duda por si el balón había traspasado la línea de gol, pero el colegiado Anthony Taylor no recibió la señal de la tecnología de gol y dejó seguir el partido.Las imágenes posteriores demostraron que la pelota no superó completamente la línea de gol por 1,13 centímetros, según un cálculo publicado en Inglaterra

"I tried to give it everything to clear it – I've heard it's quite tight!" - John Stones#MCILIV pic.twitter.com/xohzXF5KoT