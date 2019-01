Una nena de 7 años diseñó el Doodle "Dino Google" y se llevó 30.000 dólares

El Doodle de este 8 de enero de 2019 en EE.UU, fue diseñado por una chica de segundo grado. Sarah Gomez-Lane, fue la ganora del concurso anual de Google.

El conmovedor y adorable Google Doodle de este 8 de enero de 2019, fue diseñado por una nena estudiante de tan solo siete años, que está segundo grado. Se trata de Sarah Gomez-Lane, quien tituló la obra como “Dino Google” y resultó ganadora de un concurso.

Google, indicó en su página oficial que en la última década, han tenido el privilegio de recibir cientos de miles de presentaciones para su concurso anual de Doodle para Google. Estas reflejan los sueños, esperanzas y talentos de los estudiantes de todo el país (Estados Unidos) y en su décimo año, le pidieron a los estudiantes que respondieran al tema “Lo que me inspira …” y recibieron Doodles que representan todo, desde "el amor por la familia y la comida hasta una pasión por las montañas rusas intergalácticas”.

“Hoy, estamos encantados de compartir el trabajo de nuestro ganadora de Doodle para Google 2018, en la página principal de Google en Estados Unidos: Sarah dibujó dinosaurios encantadores para resaltar su sueño de convertirse en paleontóloga. Nos enamoramos de las representaciones de sus dinosaurios, y quedamos impresionados por sus grandes ambiciones (incluso se podría decir que son del tamaño de un dinosaurio) para su futuro, especialmente a su corta edad”, dice la página oficial del buscador.

Por primera vez en los 10 años de historia de Doodle para Google, Sarah colaboró ​​con el equipo para transformar su obra de arte en una experiencia animada e interactiva.

La pequeña recibió $ 30,000 para una beca universitaria, y su escuela primaria en Falls Church, VA, recibirá $ 50,000 para gastar en tecnología que ayude a los estudiantes, a continuar con las cosas que los inspira.

Los jueces invitados este año para seleccionar a los ganadores fueron: Jimmy Fallon, el presentador de “The Tonight Show”, Kermit the Frog y la Maestra Nacional del Año 2018, Mandy Manning. Kermit pasó por “The Tonight Show” para celebrar el año nuevo con su compañero juez, Jimmy, y celebrar la apertura del concurso para las presentaciones.