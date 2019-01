Bomberos posan desnudos para un calendario en Paraguay

¿A quién se le ocurrió?

El calendario fue una idea que surgió durante una clase de fotografía brindada por el fotógrafo español José María Guerrero. "Tengo varios alumnos y alumnas bomberos voluntarios de este cuartel y conversando sobre la película "The Full Monty" surgió la idea", dijo refiriéndose a la antigua comedia británica en la que un grupo de hombres desocupados forma un show de striptease.

"Fue un proceso que duró seis meses aproximadamente. Lo primero fue convencerlos de que no tenía nada de malo posar desnudos para una foto, pero este es un pueblo chico y no muy dado a los cambios bruscos en las costumbres, compuesto principalmente por trabajadores de la agricultura", agregó Guerrero.

"Hay varias personas que no están de acuerdo… No tienen la mente abierta para estas cuestiones. Pero no son muchos", advirtió Britez y remarcó: "La mayoría están de acuerdo, les gustó y nos apoyan".