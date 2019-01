Horóscopo Chino 2019: cada persona tiene su animal interno y secreto

En el Horóscopo Chino no solo se es un animal, sino tres. Se trata de los rasgos secretos e internos de cada persona, según la Luna y la hora al nacer.

Falta muy poco. El próximo 5 de febrero se celebrará la llegada del Año del Cerdo, que sería el duodécimo animal del Horóscopo Chino. Este dirigirá las energías durante el Año Nuevo Chino 2019, así que gracias a la fecha de nacimiento de cada uno se sabe qué animal del zodiaco es cada persona. Sin embargo, algunos especialistas, aseguran que, además, cada individuo tiene un animal interno y secreto.

Es decir que cada persona tiene tres animales, de manera que el que nació en el signo del Dragón, en realidad puede ser que en su interior sea una Serpiente y un Buey de forma secreta.

Esta teoría desconocida para muchos dice que el animal anual representa lo que otros perciben sobre la manera de ser de un sujeto. En tanto, el animal interno es asignado por el mes de nacimiento y dicta sobre la vida amorosa y la personalidad interna y es un factor crítico a tomar en cuenta al buscar la compatibilidad con otros signos; este puede dictar lo que un individuo desea llegar a ser, o piensa que debería ser. Y el animal secreto está determinado por la hora exacta de nacimiento y es el signo real en el cual la personalidad está basada.

Animal secreto

Resulta que antiguamente en China se medía la unidad de tiempo en periodos de 2 horas llamados shíchén. De esta forma los días quedaban divididos en 12 shíchén lo cual equivale a las 24 horas. Cada uno de los 12 shíchén que forman el día tiene el nombre de un animal, así hay 12 animales para designar a cada uno de ellos.



Según la hora en que se haya nacido se puede saber cuál es el animal secreto.



Esta medida ha caído en desuso, sin embargo, hay quienes la utilizan para rituales de adivinación o religiosos, así como para realizar determinados cálculos de Feng-Shui.



Según la tradición China, el animal secreto es el que determina la verdadera personalidad de cada uno.

Animal interno

Para medir los meses en la tradición china se usaban las fases completas de la luna. Por eso el carácter que se usa para designar a la luna en chino clásico es el mismo que se utiliza para los meses. Así, enero es el mes de la “luna uno”, febrero de la “luna dos”, y sigue.



Un año también está formado por doce lunas, y cada mes tiene su correspondencia con un animal del horóscopo chino. El orden es el mismo que el de la tabla superior: enero es el mes de la rata, febrero el del buey, marzo el del tigre, y continúa.

Esta información sirve para averiguar cuál es el animal interno del horóscopo. Se dice que este animal es muy valioso para saber cómo será la vida amorosa y las relaciones sentimentales, por lo que es un factor muy importante para medir la compatibilidad con la de otros signos.



Para poder consultar cuál es el Animal y Elemento según el Calendario Chino o nongli, se deben consultar las siguientes tablas, mirando en qué intervalo está incluida la fecha que se busca:

RATA

​

Del 31 de enero de 1900 al 18 de febrero de 1901 – Rata de metal.



Del 18 de febrero de 1912 al 5 de febrero de 1913 – Rata de agua.



Del 5 de febrero de 1924 al 24 de enero de 1925 – Rata de madera.



Del 24 de enero de 1936 al 10 de febrero de 1937 – Rata de fuego.



Del 10 de febrero de 1948 al 28 de enero de 1949 – Rata de tierra.



Del 29 de enero de 1960 al 14 de febrero de 1961 – Rata de metal.



Del 15 de febrero de 1972 al 2 de febrero de 1973 – Rata de agua.



Del 2 de febrero de 1984 al 19 de febrero de 1985 – Rata de madera.



Del 19 de febrero de 1996 al 6 de febrero de 1997 – Rata de fuego.



Del 7 de febrero de 2008 al 25 de enero de 2009 – Rata de tierra.

BÚFALO



Del 19 de febrero de 1901 al 7 de febrero de 1902 – Búfalo de metal.



Del 6 de febrero de 1913 al 25 de enero de 1914 – Búfalo de agua.



Del 25 de enero de 1925 al 12 de febrero de 1926 – Búfalo de madera.



Del 11 de febrero de 1937 al 30 de enero de 1938 – Búfalo de fuego.



Del 29 de enero de 1949 al 16 de febrero de 1950 – Búfalo de tierra.



Del 15 de febrero de 1961 al 4 de febrero de 1962 – Búfalo de metal.



Del 3 de febrero de 1973 al 22 de enero de 1974 – Búfalo de agua.



Del 20 de febrero de 1985 al 8 de febrero de 1986 – Búfalo de madera.



Del 7 de febrero de 1997 al 27 de enero de 1998 – Búfalo de fuego.



Del 26 de enero de 2009 al 13 de febrero de 2010 – Búfalo de tierra.

TIGRE

​

Del 8 de febrero de 1902 al 28 de enero de 1903 – Tigre de agua.



Del 26 de enero de 1914 al 13 de febrero de 1915 – Tigre de madera.



Del 13 de febrero de 1926 al 1 de febrero de 1927 – Tigre de fuego.



Del 31 de enero de 1938 al 18 de febrero de 1939 – Tigre de tierra.



Del 17 de febrero de 1950 al 5 de febrero de 1951 – Tigre de metal.



Del 5 de febrero de 1962 al 24 de enero de 1963 – Tigre de agua.



Del 23 de enero de 1974 al 10 de febrero de 1975 – Tigre de madera.



Del 9 de febrero de 1986 al 28 de enero de 1987 – Tigre de fuego.



Del 28 de enero de 1998 al 15 de febrero de 1999 – Tigre de tierra.



Del 14 de febrero de 2010 al 2 de febrero de 2011 – Tigre de metal.

CONEJO



Del 29 de enero de 1903 al 15 de febrero de 1904 – Conejo de agua.



Del 14 de febrero de 1915 al 2 de febrero de 1916 – Conejo de madera.



Del 2 de febrero de 1927 al 22 de enero de 1928 – Conejo de fuego.



Del 19 de febrero de 1939 al 7 de febrero de 1940 – Conejo de tierra.



Del 6 de febrero de 1951 al 26 de enero de 1952 – Conejo de metal.



Del 25 de enero de 1963 al 12 de febrero de 1964 – Conejo de agua.



Del 11 de febrero de 1975 al 30 de enero de 1976 – Conejo de madera.



Del 29 de enero de 1987 al 16 de febrero de 1988 – Conejo de fuego.



Del 16 de febrero de 1999 al 4 de febrero de 2000 – Conejo de tierra.



Del 3 de febrero de 2011 al 22 de enero de 2012 – Conejo de metal.

DRAGÓN



Del 16 de febrero de 1904 al 3 de febrero de 1905 – Dragón de madera.



Del 3 de febrero de 1916 al 22 de enero de 1917 – Dragón de fuego.



Del 23 de enero de 1928 al 9 de febrero de 1929 – Dragón de tierra.



Del 8 de febrero de 1940 al 26 de enero de 1941 – Dragón de metal.



Del 27 de enero de 1952 al 13 de febrero de 1953 – Dragón de agua.



Del 13 de febrero de 1964 al 1 de febrero de 1965 – Dragón de madera.



Del 31 de enero de 1976 al 17 de febrero de 1977 – Dragón de fuego.



Del 17 de febrero de 1988 al 5 de febrero de 1989 – Dragón de tierra.



Del 5 de febrero de 2000 al 23 de enero de 2001 – Dragón de metal.



Del 23 de enero de 2012 al 9 de febrero de 2013 – Dragón de agua.

SERPIENTE



Del 4 de febrero de 1905 al 24 de enero de 1906 – Serpiente de madera.



Del 23 de enero de 1917 al 10 de febrero de 1918 – Serpiente de fuego.



Del 10 de febrero de 1929 al 29 de enero de 1930 – Serpiente de tierra.



Del 27 de enero de 1941 al 14 de febrero de 1942 – Serpiente de metal.



Del 14 de febrero de 1953 al 2 de febrero de 1954 – Serpiente de agua.



Del 2 de febrero de 1965 al 20 de enero de 1966 – Serpiente de madera.



Del 18 de febrero de 1977 al 6 de febrero de 1978 – Serpiente de fuego.



Del 6 de febrero de 1989 al 26 de enero de 1990 – Serpiente de tierra.



Del 24 de enero de 2001 al 11 de febrero de 2002 – Serpiente de metal.



Del 10 de febrero de 2013 al 30 de enero de 2014 – Serpiente de agua.

CABALLO



Del 25 de enero de 1906 al 12 de febrero de 1907 – Caballo de fuego.



Del 11 de febrero de 1918 al 31 de enero de 1919 – Caballo de tierra.



Del 30 de enero de 1930 al 16 de febrero de 1931 – Caballo de metal.



Del 15 de febrero de 1942 al 4 de febrero de 1943 – Caballo de agua.



Del 3 de febrero de 1954 al 23 de enero de 1955 – Caballo de madera.



Del 21 de enero de 1966 al 8 de febrero de 1967 – Caballo de fuego.



Del 7 de febrero de 1978 al 27 de enero de 1979 – Caballo de tierra.



Del 27 de enero de 1990 al 14 de febrero de 1991 – Caballo de metal.



Del 12 de febrero de 2002 al 31 de enero de 2003 – Caballo de agua.



Del 31 de enero de 2014 al 18 de febrero de 2015 – Caballo de madera.

CABRA



Del 13 de febrero de 1907 al 1 de febrero de 1908 – Cabra de fuego.



Del 1 de febrero de 1919 al 19 de febrero de 1920 – Cabra de tierra.



Del 17 de febrero de 1931 al 5 de febrero de 1932 – Cabra de metal.



Del 5 de febrero de 1943 al 24 de enero de 1944 – Cabra de agua.



Del 24 de enero de 1955 al 11 de febrero de 1956 – Cabra de madera.



Del 9 de febrero de 1967 al 29 de enero de 1968 – Cabra de fuego.



Del 28 de enero de 1979 al 15 de febrero de 1980 – Cabra de tierra.



Del 15 de febrero de 1991 al 3 de febrero de 1992 – Cabra de metal.



Del 1 de febrero de 2003 al 21 de enero de 2004 – Cabra de agua.



Del 19 de febrero de 2015 al 7 de febrero de 2016 – Cabra de madera.

MONO



Del 2 de febrero de 1908 al 21 de enero de 1909 – Mono de tierra.



Del 20 de febrero de 1920 al 7 de febrero de 1921 – Mono de metal.



Del 6 de febrero de 1932 al 25 de enero de 1933 – Mono de agua.



Del 25 de enero de 1944 al 12 de febrero de 1945 – Mono de madera.



Del 12 de febrero de 1956 al 30 de enero de 1957 – Mono de fuego.



Del 30 de enero de 1968 al 16 de febrero de 1969 – Mono de tierra.



Del 16 de febrero de 1980 al 4 de febrero de 1981 – Mono de metal.



Del 4 de febrero de 1992 al 22 de enero de 1993 – Mono de agua.



Del 22 de enero de 2004 al 8 de febrero de 2005 – Mono de madera.



Del 8 de febrero de 2016 al 27 de enero de 2017 – Mono de fuego.