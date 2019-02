Ivana Icardi fulminó a Wanda Nara: “Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así”

La hermana de Mauro Icardi volvió a disparar filosas palabras contra su cuñada Wanda Nara y la acusó de mitómana. Ivana no se calló nada.

La joven Ivana Icardi tuvo una breve amistad con su cuñada Wanda Nara, pero con el tiempo la relación entre ellas fue de mal en peor hasta el punto de “odiarse”.

La hermana de Mauro Icardi acusa a su cuñada de separarlo de su familia y de fingir lo contrario en las redes sociales, es por eso que volvió al ataque a través de su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando Wanda compartió una foto donde su esposo, su hija menor y su suegra posan sonrientes. "Mauro, su madre e Isabella, una más bella que la otra", escribió la mujer de Icardi.

Ante ese mensaje, la exparticipante de Gran Hermano le salió al cruce: "¿Cuándo dejará de ser tan mitómana y de intentar mostrarle al mundo que mi hermano tiene relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día, no una vez cada mil años".

Y arrojó: "¡Ah no, pará! ¡Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu... idea! Sólo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera. ¡Se nos ríe el cucu! ¡Por dios!". Como en una catarata de descargos, soltó: “En serio lo digo, yo con tanta plata y en su condición iría a un especialista a preguntar por qué miente todo el tiempo. Y a que la traten bien, porque no es normal esto chicos. Está bien que yo me desahogué, pero esta necesidad de mentir con mi familia. ¿En qué nube de pedos vive?”.

“Si ya todos en mi familia saben que no hablan nunca con mi hermano, ni lo ven, ¡ni saben cómo está! Desde que está con vos y desde que entré a Gran Hermano menos, porque todos me apoyaron menos vos, y claro, mi hermano para no aguantarte... ¿no te da vergüenza quedar como una bobeta?”, siguió Ivana.

Para rematarla agregó: “Les pido perdón a todos los que me dijeron allá por el 2013 que mi amistad con mi gran cuñi no iba a durar mucho, solo era cuestión de que la conociera bien. Pensé: que loca está la gente. ¡Y qué equivocada estaba! pero bueno, en ese momento preferí no juzgarla y conocerla”.

Y por último, Ivana cerró en respuesta a sus seguidores: "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado".

CUANDO DEJARÁ DE SER TAN MITÓMANA Y DE INTENTAR DEMOSTRARLE AL MUNDO QUE MI HERMANO TIENE RELACIÓN CON MI FLIA??? ???? con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no 1 vez cada 1000 años. https://t.co/grgkqHk3xB — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019