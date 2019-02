Nació hombre, se convirtió en mujer y, diez años después, se arrepintió

Martin Föhse vivió una etapa de su vida como Kathrin Föhse pero quiso volver a su identidad masculina. Por qué tomó estas decisiones

Su nombre es Martin Föhse, y así lo fue casi toda su vida, menos durante 10 años en los que se llamó Kathrin Föhse.

Nació en Suiza hace 43 años como hombre. A los 32 años decidió convertirse en mujer y, una década después, se arrepintió de esa decisión original y volvió a ser hombre. Y así lo es desde enero del año pasado.

Estos cambios no influyeron en lo absoluto con su crecimiento profesional tanto como abogado como profesor de derecho administrativo de la Universidad de St. Gallen, en Suiza.

En su juventud, según el diario Der Bund, Martin no vivía tranquilamente como hombre, pese que a los 24 años, cuando estudiaba derecho en la Universidad de Berna, tuvo una relación con una mujer llamada Anita, la que duró 10 años.

Su cambio a Kathrin Föhse se dio en noviembre de 2008, y estuvo así durante 10 años en los que no todos conocían su pasado.

En 2017, Kathrin decidió volver a su vida como Martin. Después de haber pasado por la experiencia, su conclusión en una entrevista que dio a Prisma fue: "Ser mujer durante un tiempo le haría bien a algunos hombres".

"El mundo de las mujeres es un cosmos completamente diferente. Lo que sentí como mujer es que tienes que esforzarte mucho más y hacerlo notar", agregó.

Contó que cuando estuvo buscando empleo como mujer encontró menos oportunidades. Con su identidad femenina, empezó a trabajar en la Oficina Federal de Energía.

Después de un año se convirtió en jefa de sección. Dos meses después, ocurrió la catástrofe de Fukushima y Föhse se encontró inesperadamente como una destacada abogada en el mayor proyecto legislativo del gobierno federal mayormente dominado por hombres.

Ahora es nuevamente hombre y dice: "Se siente bien ser de nuevo Martin Föhse. Los últimos diez años han sido un momento muy gratificantes y agradables para mí. Una gran experiencia que no quiero perder. Lo digo sabiendo que uno tiende a hacer las cosas más bellas en retrospectiva".