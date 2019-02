Ganó la lotería y retiró el dinero disfrazado para no compartirlo con su familia

Esperó 54 días para retirar el premio porque se había enfermado al enterarse de su buena suerte. Planea comprar una casa y agrandar su negocio

El hombre ganó la lotería en noviembre del 2018 y espero más de 50 días para buscarlo. Se disfrazó para evitar ser reconocido por su gente cercana.

El afortunado, que se identificó como A. Campbell se presentó para reclamar un premio de lotería por u$s1,17 millones. Pero particularmente se presentó usando la máscara de Ghostface, el personaje de la película "Scream".

Allí se supo que había ganado la lotería en noviembre de 2018. Pero esperó 54 días para cobrar el premio del Super Lotto porque según informó Jamaica Star, Campbell se enfermó cuando se enteró que había sido beneficiado en el sorteo.

"Normalmente, hubiera anotado los números del sorteo televisado, comería y después verificaría mis números", comentó. "Esa noche vi mi boleto, corrí al baño y dije: ¡Gané! ¡gané!"

También comentó que quiere conseguir una casa bonita, aunque aún no ha encontrado algo así, pero estará buscando pronto. "Me gusta llevar bien mis finanzas. No pido prestado", afirmó Campbell.

"Estoy viendo qué hacer con el dinero. Tengo un pequeño negocio, así que planeo hacerlo más grande, comprar un apartamento. Me encanta tener dinero", señaló.

Es común que los ganadores de loterías en el país caribeño usen algún disfraz mientras recogen sus premios, debido a los altos niveles de delincuencia en el país. También porque temen que sus familiares y amigos los acosen por dinero.

En junio pasado, otra ganadora del Super Lotto decidió usar una máscara de emoji para proteger su identidad tras ganar u$s1,339 millones.