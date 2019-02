Quién es la "bomba" argentina dejó nocaut a Floyd Mayweather

La mediática Yasmila Mendeguía le pidió una foto al ex campeón mundial de boxeo. Sorprendido, él le pidió su número de teléfono

El boxeador Floyd Mayweather es una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo. Tanto por su efectividad arriba del ring como por su particular personalidad, que lo lleva a mostrarse derrochando dinero en sus redes sociales.

Ahora, el púgil comenzó a circular con intensidad en las redes sociales de usuarios argentinos. ¿La razón?: una mediática argentina se fotografió con él, que aprovechó para sacarle el número de teléfono.

Ambos paseaban por un centro comercial de Los Ángeles cuando ella lo reconoció y se acercó para pedirle una foto. La seguridad del pugilista se interpuso pero él pidió que liberaran su paso y aceptó su pedido. Conversaron rápidamente y enseguida -todavía rápido de reflesjos-, Mayweather preguntó si podía darle su número de teléfono.

Ver esta publicación en Instagram Hi @floydmayweather ??'????? Una publicación compartida de Yasmi Mendeguía (@yasmi_mendeguia) el 11 Feb, 2019 a las 6:55 PST

La argentina en cuestión es la joven modelo Yasmila Mendeguía, quien se hizo conocida cuando participó del programa Gran Hermano en el año 2016. Actualmente trabaja en México, donde es bailarina y actriz.

Ver esta publicación en Instagram Playa te necesito Una publicación compartida de Yasmi Mendeguía (@yasmi_mendeguia) el 13 Feb, 2019 a las 1:30 PST

"Estaba en una tienda con amigas y amigos. Y cuando lo veo, y le quiero pedir una foto, un guardaespaldas se interpuso. Pero él pidió que me dejaran pasar y nos sacamos unas fotos. Se quedó hablando con nosotros acerca de venir a México, de fiesta. Parece muy buena onda y hasta me pidió el contacto. Me encanta esa forma tan escandalosa que tiene de ser", contó Mendeguía, que tiene 22 años y suele compartir potentes retratos en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram ???? @calirx.mexico @calirxofficial Backstage ??'????? @gonzalo_tacchini_ph Una publicación compartida de Yasmi Mendeguía (@yasmi_mendeguia) el 29 Ene, 2019 a las 12:40 PST

Por otra parte, la modelo no carece de antecedentes en esto de relacionarse con ultra-famosos. También había sido invitada al escenario por el cantante colombiano Maluma en uno de sus shows.