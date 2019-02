La directora de Vogue Brasil tuvo que renunciar tras publicar fotos que evocaban la esclavitud

La directora de modas de la revista Vogue, edición de Brasil, se vio obligada a renunciar luego de una protesta por las fotografías de su fiesta de cumpleaños número 50, que los críticos vieron como una alusión a las relaciones raciales durante la era colonial, cuando Brasil dependía en gran medida del trabajo esclavo.

La ejecutiva, Donata Meirelles, publicó las fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparece sonriendo ampliamente sentada en una silla adornada flanqueada por dos mujeres negras que usan elaborados vestidos blancos.

Vogue Brazil’s Style Director Donata Meirelles had a very disgusting 50th birthday party theme last night



There appears to be a Brazilian slave + master theme. Mucamas (house slaves), who were very clearly darker complexioned, were posed as props alongside guests #DoShow50 pic.twitter.com/NrEY4nJuF8