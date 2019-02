Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat vuelven a cantar juntos en la Argentina

Brindarán un show en el país. La última vez que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat se presentaron en Buenos Aires fue en 2012.

El regreso más esperado: Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat vendrán este año a la Argentina donde brindarán un show, según pudo saberse de diversas fuentes.

Su vuelta a Buenos Aires se trata de uno de los regresos más deseados por el público, ya que no se presentan como dúo en el país desde hace 7 años.

Los organizadores aún no precisaron lugar ni fecha exactas para el gran evento.

Anteriormente, los cantantes españoles ya habían venido al país como dúo. En el 2007 en la gira Dos pájaros de un tiro y cinco años más tarde con Dos pájaros contraatacan cuando presentaron el disco La orquesta de Titanic en Boca.

Luego, ambos vinieron al país en reiteradas oportunidades. El año pasado fue Serrat, quien estuvo en la ciudad, en el Gran Rex con Mediterráneo da capo.

Durante su gira en la Argentina, el catalán tuvo que suspender su espectáculo en Tucumán por prescripción médica.

En el 2017 Sabina se presentó en el Luna con Lo niego todo y el año pasado lanzó su CD+DVD con sus canciones más emblemáticas y algunas de su último disco.

Por cuestiones de salud, él también, al igual que su compañero, había tenido que suspender algunos shows, pero en España.

"Buenas noches, Madrid. Creo que saben ustedes que en esta gira interminable he estado recorriendo pasillos de sórdidos hospitales. Envejecer es una puta mierda. No están viendo ustedes un buen concierto por mi parte hoy", se había disculpado en pleno show el autor de temas como "Quién me ha robado el mes de abril", "Calle melancolía" o "Por el bulevar de los sueños rotos".

Aunque no se tiene lugar ni fecha, la vuelta de Sabina y Serrat ya es un hecho y una gran noticia para todos los que esperaban desde siete años verlos juntos sobre un escenario una vez más.