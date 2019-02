Alfredo Casero, muy duro con Brancatelli: "No salgas a llorar"

El actor atacó al periodista kirchnerista luego de que este publicara un video en el que se ve cómo un hombre lo llama "vago", "basura kirchnerista"

El actor y comediante Alfredo Casero fue muy duro con el periodista kirchnerista Diego Brancatelli, a quien te dijo de todo a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

El video, que muestra al actor sentado en su auto con una remera naranja, comienza así: "¿Están ahí? Bien. Voy a decirle una cosa principalmente a Brancatelli. Brancatelli: que te grite un señor y que te diga que te vayas a comprar a la villa porque vos fuiste a comprar a un shopping. Tu vida no es la de un villero, no tendrías que ir a comprar a una villa, tendrías que ir a comprar a un shopping porque vos tenes guita y te vas a Miami porque laburás de eso: defendiendo chorros, sacando la cara por cagadores, por ladrones, porque tenés un pensamiento así. Es aceptable por todo el mundo".

"A mí me putean constantemente y eso que estoy dentro de lo que la gente piensa que es un gobierno en el que yo estoy incluido, que no es verdad", agregó.

"Brancatelli, bancate la pelusa si te gusta el durazno. No salgas a llorar para hacer quilombo, porque en realidad no tiene nada que ver. Es diferente cuando te atacan cinco o seis personas, como me ha pasado a mí. O como le pasó anoche a Wiñazki, o como le pasó a mucha gente que está en contra de los chorros, de los cagadores que vos defendés, que vos sacás la cara por ellos, esa es la verdad", sentenció.

"Así que querido Brancatelli, que te vaya bien cuando te vas a Miami. Yo la verdad, no tengo laburo hace muchos años. Vos tenés laburo sin parar, diciendo las cosas que decís y haciendo el papel que hacés. Así que, que te haya sacado cagando un señor de la Zona Norte, porque realmente si vos querés estar con esa gente, hubieras ido a comprar a La Salada hermano. Ahí es donde van los nacionales y populares como vos", concluyó.

El periodista había difundido el miércoles el video en el que se ve cómo un hombre lo llama "vago", "basura kirchnerista" y le dice que vaya "a comprar a la villa", entre otros insultos.