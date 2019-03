Video: Jorge Rial "escrachó" a Marcos Peña por un favor que le pidió el jefe de Gabinete

El conductor de Intrusos expuso con sarcasmo al funcionario a través de un video en Instagram que se viralizó por todas las redes sociales

El periodista Jorge Rial, con su habitual tono irónico, grabó un video que se viralizó rápidamente en el que dejó en ridículo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando le pide un favor a través de un audio de WhatsApp.



El conductor dijo que desde hacía tiempo que no tenía diálogo con el funcionario y por eso se sorprendió al recibir su mensaje.



"Hola, cómo estás soy Marcos Peña", comienza diciendo del audio. Tras lo cual, el periodista comenta: "¿El mismo Marcos Pe… Marcos, Marcos, el cerebro, Marcos Peña, el cerebro, el que maneja todo? ¿Me está llamando a mí? Hace como tres años que no hablo con él".

Te puede interesar De locos: dicen que la Tierra es plana y lo vienen a debatir a la Argentina

Luego sigue con el mensaje y el jefe de Gabinete le pide ayuda: "Quería pedirte un favor". Vuelve a interrumpir el audio y señala con sarcasmo: "Uff un favor, me estoy preparando. Viste estos favores de los políticos son complicados, después te los cobran con intereses… Pero bueno, hay que sacrificarse por la patria".



"Quería pedirte si podías grabar una historia", le pide el funcionario. Entonces, Rial responde a la consigna de Peña con un relato sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio.

"Tengo una historia. Había un señor, D´Alessio que lo presentaban en todos lados como al James Bond argentino. Y el tipo iba a convertir a la droga en la selva. Se metía con los machetes. Él mismo atacaba a los narcotraficantes y les robaba todo. Se presentaba en los canales de televisión, en las radios y hablaba con políticos y todo. Hasta que un día se descubrió que no era todo eso. Era un chanta, era un coimero, era un garca y que además cobraba, teóricamente, para funcionarios del poder judicial", contó.



Ya para el final del WhatsApp, el jefe de gabinete le pide un "testimonio" al periodista en el que relate la experiencia de alguien de su "localidad que haya sido impactado por el crecimiento de turismo".

"¿Eh?, ¿Impactado por el crecimiento del turismo? … Tuvimos la peor temporada. Los productores en Mar del Plata están a las puteadas por que le ponen más impuestos, y más impuestos. Algunos piensan no volver, ni ahí ni a Carlos Paz. ¿De verdad me estás pidiendo esto?", concluye Rial.