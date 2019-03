¿Quién es la persona más joven en lograr una fortuna de mil millones de dólares?

El último ranking de la revista Forbes confirmó que una mujer de 21 años desplazó a Mark Zuckerberg, quien había logrado ese título siendo dos años mayor

Kylie Jenner, propietaria de la compañía de maquillaje Kylie Cosmetics y conocida por ser la hermana más pequeña de la televisiva familia Kardashian, se ha convertido a los 21 años de edad en la millonaria más joven del mundo, según publicó este martes la revista Forbes.

Con una fortuna de 1.000 millones de dólares, Jenner debuta este año en el ranking de las personas más ricas (en el puesto número 2.057), después de que el verano pasado se colara en el tercer lugar de la lista Forbes de los famosos mejor pagos.

Sus negocios le han permitido superar ampliamente la fortuna que acumula su medio hermana, Kim Kardashian West, de 37 años, quien posee unos 350 millones de dólares, según la revista especializada.



Además, al alcanzar un patrimonio de diez cifras con apenas 21 años ha superado a quien ostentaba el récord de ser el millonario más joven, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que tenía 23 años cuando lo logró.

Te puede interesar El novio de Pampita, Mariano Balcarce, no es el heredero de la fábrica de alfajores

La joven saltó a la fama cuando era adolescente en el reality show "Keeping Up With The Kardashians" y comenzó su carrera como emprendedora en el año 2015 vendiendo labiales a 29 dólares. Tres años después, Kylie Cosmetics, de la que es propietaria única, ya registraba una facturación de 360 millones de dólares, un 9% más que en 2017.

Forbes dedicó un reportaje a esta celebridad, en el que relata cómo el pasado noviembre logró facturar unos 55 millones de dólares en tan solo seis semanas tras alcanzar un acuerdo de distribución en Estados Unidos con la minorista de belleza Ulta.



Sobre ese hito, Jenner asegura que "pasó por algunas tiendas" e hizo sus "tareas habituales de redes sociales", como tomar "selfies" con sus seguidores y publicar anuncios: "Hice lo que habitualmente hago, y simplemente funcionó".

Sobre su éxito empresarial, al que han contribuido apenas siete empleados a tiempo completo y cinco a tiempo parcial, añadió: "No esperaba nada. No vaticiné el futuro. Pero (el reconocimiento) sienta realmente bien. Es una buena palmadita en la espalda".

Te puede interesar Falso piloto de un avión engañó a todos durante más de dos décadas

La fabricación y el empaquetado de sus productos está terciarizado a través de la empresa Seed Beauty, una empresa privada de California; las ventas las gestiona la plataforma "online" Shopify, y lleva las riendas de las finanzas y las relaciones públicas su madre, Kris Jenner.



Kris Jenner le cobra la misma tarifa del 10% que pide "a todos sus hijos", señaló Forbes, en referencia a las célebres hermanas de Kylie: Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, y la modelo Kendall Jenner.



La joven millonaria, que realiza las acciones de marketing a través de Snapchat, Instagram, Facebook o Twitter, resaltó: "Es el poder de las redes sociales. Ya tenía un fuerte seguimiento antes de que fuera capaz de empezar nada".

En junio del año pasado, la revista Forbes había adelantado que la joven Jenner se quedaría con el puesto de "la multimillonaria más joven", con una portada que rápidamente abrió la polémica. En ella, la publicación aseguraba que se trataba de una millonaria "hecha a sí misma", en relación a que su fortuna no fue heredada, sino generada a partir de negocios iniciados por ella.

Aunque Jenner procede de una familia pudiente, la revista destaca que en sus comienzos destinó los 250.000 dólares que había ganado trabajando como modelo para pagar a una empresa que produjera sus primeros 15.000 "lip kits", o juegos de labiales.



Asimismo, la publicación señala que la joven ha sabido aprovechar los 177 millones de seguidores que tiene en las redes sociales para crear su fortuna, y que Kylie Cosmetics, cuyo valor se estima en 900 millones de dólares, se caracteriza por sus "bajísimos gastos generales y ventas masivas".



Pese a todo, cuando Forbes publicó su tapa los usuarios en las redes sociales arremetieron argumentando que el concepto de que la joven "hizo por sí misma" su fortuna es "engañoso".

Te puede interesar Terraplanistas: estos son los fundamentos de la curiosa teoría que asegura que la Tierra es plana

Sin embargo, otros salieron en defensa de Jenner argumentando que logró convertir su pequeña empresa en un imperio de millones de dólares a través de su ética de trabajo y sabiendo utilizar su imagen e influencias como herramienta de marketing y publicidad.

Otros argumentan que aunque Kylie nació en una familia privilegiada, esto no debería sacarle mérito a sus logros como empresaria.



Kim Kardashian también se pronunció en ese momento sobre el tema aplaudiendo y retwiteando un mensaje que decía: "Las Kardashian Jenner son algunas de las mujeres más inteligentes y más trabajadoras que conozco. Son las primeras en empezar su jornada laboral antes de la salida del sol y siempre son las últimas en terminar. Pueden debatir y odiarlas todo lo que quieran pero su éxito y longevidad no es accidental".



De acuerdo con declaraciones del representante de la publicación norteamericana, relevadas por Infobae: "Forbes reconoce plenamente que dentro del término "hecho por sí mismo" hay unos que son más "hechos por sí mismos" que otros" y añadió que precisamente para registrar estas variaciones es que decidieron usar este sistema de calificación del 1-10.



"Sí, Kylie viene de una familia rica y contaba con exposición mediática gracias a su familia pero ella es la dueña de su empresa y fue calificada en base a las ganancias de su compañía que ella misma recibió y en el valor de la empresa que ella fundó", agregó.