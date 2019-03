Casarse totalmente desnudos: cada vez más personas practican los casamientos nudistas

Si se desea sorprender a los invitados, sin dudas, esta es una manera muy original. Los casamientos nudistas son cada vez más frecuentes.

Los casamientos nudistas son cada vez más frecuentes, así que, quien se anime, ¡a desnudarse de prejuicios, para innovar y ahorrar!

Es una alternativa. "Tómala o déjala", como cita el dicho popular, pero en medio de la crisis y de la inflación, puede ser una opción válida para achicar costos en la boda y ser originales.

Esta modalidad no es nueva, lleva años pero recientemente el New York Times publicó una foto de bodas nudistas, con entrevistas a gente que practica el nudismo. Y lo que deja en claro la nota es que no solo son estas bodas una forma de honrar el cuerpo humano natural, sino que también pueden ayudar a una pareja prometida a ahorrar mucho dinero.

La oficiante nudista de bodas Carolyn Hawkins (quien realizó cinco bodas nudistas el año pasado) explicó al Times: Algunas novias y novios, que no son nudistas, tienen otras motivaciones, incluido el deseo de "hacer algo diferente", dijo la Sra. Hawkins. "No tienen que gastar mucho dinero en el vestido".

El vestido de novia cuesta mucho dinero, por lo que debería ayudar a reducir un poco los costos. Más allá de eso, Hawkins explicó que algunos complejos nudistas de Estados Unidos, incluido el complejo nudista Cypress Cove, permiten a los residentes y huéspedes del hotel reservar su casa club como lugar de celebración de bodas sin costo alguno.

"Pueden tener la casa club y tienen su propia pequeña fiesta", dijo la Sra. Hawkins, quien cobra entre $ 20 y $ 60 por sus servicios, dependiendo de la duración de la ceremonia. "No tienen que viajar. No tienen que tomar una luna de miel, y pueden gastar más dinero en su recepción ".

Por eso, quienes se están por casar pueden considerar que una boda nudista no solo es una forma de celebrar los cuerpos naturales, sino que también puede ayudar a ahorrar dinero.