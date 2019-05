El video motivacional que compartió Diego Maradona: "Tú vas contra la corriente"

Diego Armando Maradona compartió en su cuenta oficial de Instagram una filmación motivacional que rápidamente se viralizó y generó reacciones de todo tipo. Sin más que un "buen día" como texto, el Diez dejó el compacto que contiene diversas imágenes suyas.



"Seis de la mañana y tu mano no llega a apagar la alarma antes de que las voces de tu cabeza te digan que es muy temprano, que está muy oscuro y hace mucho frío para salir de la cama. Tus músculos doloridos siguen en rebelión fingiendo no escuchar a tu cerebro diciéndoles que se muevan. Una legión de voces gritan su unánime permiso para pulsar el botón posponer y seguir durmiendo", comienza el extenso video.



"Pero vos no pediste su opinión. La voz que decidiste escuchar es la del desafío. La voz que dice que hubo una razón para poner esa alarma. Así que preparate, levantante y no mires atrás porque tenemos trabajo que hacer", continúa la introducción.



A lo largo del trabajo se ven imágenes de Maradona realizando arduos esfuerzos en entrenamientos de distintas épocas de su carrera. También hay espacio para las gambetas que quedaron en la memoria de todos.

"Bienvenido a la rutina. Porque los días son una serie de conflictos entre el camino correcto y el camino fácil. Diez mil opciones se abren delante tuyo como el delta de un río y cada uno te promete un camino más fácil. Pero lo cierto es: tu vas contra la corriente", es el golpe de efecto que busca dar.



En unas pocas horas desde su publicación tuvo casi 400 mil reproducciones: "Acordate, esta es la rutina, la gran batalla entre vos y tu mente. Tu cuerpo y el diablo en tu hombro que te dicen: 'Esto es sólo un juego, esto es una pérdida de tiempo, tus adversarios son más fuertes que vos'. Ahogá la voz de la incertidumbre con el sonido de tus latidos, quemá la duda con tu fuego interior".



"Acordate por qué estás luchando y nunca olvides que ese momento es una amante cruel. Ella puede convertirte en cenizas al más mínimo error. Ella va a estar buscando siempre el punto débil de tu armadura. Ese pequeño detalle para el que olvidaste prepararte, pero como el diablo se esconde en los detalles la pregunta sigue siendo: ¿esto es todo lo que tenes? ¿estás seguro?", es el desafío que plantea.