Ellen DeGeneres reveló en una entrevista que fue abusada por su padrastro

La conductora Ellen DeGeneres contó que fue víctima de abusos cuando era adolescente por su padrastro y que su madre nunca le creyó

Ellen DeGeneres contó que fue víctima de abusos cuando era adolescente y dijo que con esta declaración espera inspirar a otros sobrevivientes de agresiones sexuales para que denuncien.

Fue en el programa de entrevistas de David Letterman en Netflix, done la conductora de 61 años, Ellen DeGeneres contó que su madre Betty se casó con un "hombre muy malo" cuando ella era una adolescente.

DeGeneres, explicó que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama y su padrastro le tocaba los senos con el pretexto de controlarla para detectar bultos: "Cuando ella estaba fuera de la ciudad él me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla pero que necesitaba tocármelo. Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y... En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó otra vez, y otra".

La conductora se explayó y reveló que en una ocasión el hombre intentó tirar su puerta abajo. "Yo le di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que iba a seguir. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad. Nunca debí haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma. No se lo conté en unos cuantos años y después ya se lo dije. Entonces ella no me creyó, y estuvo con él otros 18 años", reveló.

"Estoy enfadada conmigo misma, porque no hice nada... Era demasiado pusilánime para alzar la voz, tenía 15 o 16 años. Nosotras no sentimos que valgamos la pena, o tenemos miedo de alzar la voz, de decir no. Es la única razón por la que creo que es importante hablar de ello, porque hay tantas chicas... Y da igual la edad que tengas. Cuando veo a gente contándolo, especialmente ahora, me enfada muchísimo que las víctimas no tengan credibilidad, porque no nos inventamos estas cosas. Y me caen bien los hombres, pero hay muchos que acaban saliéndose con la suya", reflexionó.

Ellen comentó estos detalles íntimos de su vida mediante una entrevista concedida a David Letterman quien busca a personas que les parece fascinantes para saber de su vida y puedan compartir momentos nunca antes contados al público en su programa de televisión. La segunda temporada de este programa "No Necesitan Presentación" será estrenado el próximo viernes 31 de mayo en Netflix.