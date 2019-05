14 curiosidades de Rocketman, la biopic de Elton John que se estrenó esta semana

Sin dudas, es uno de los estrenos más atractivos de este jueves. Rocketman, es la biografía del músico Elton John que ha producido el mismo artista y que encierra anécdotas de lo más raras.

El filme se inicia cuando el cantante asiste a una terapia donde confiesa que es adicto a todo y repasa su vida desde su infancia con un padre muy severo, su trayectoria como músico, su colaboración con el letrista Bernie Taupin y sus inestables relaciones amorosas.

Gran parte del filme está dedicado a sus canciones, no solo las más famosas sino también algunas menos conocidas de sus inicios y se han utilizado algunas de ellas para montar números musicales en la más pura tradición del género, con brillantes escenas como la de Saturday Night’s Allright, jugando en otra secuencia con los tonos pálidos destacando a los protagonistas con colores más vivos o intentando replicar el videoclip en la playa de Cannes de I’m still standing.

Aunque sin dudas no es apta para todo público. "Simplemente, no he llevado una vida clasificada PG-13 (apta para todo público", explicó Elton en un artículo publicado en The Guardian. "No quería una película llena de drogas y sexo, pero todos saben que tuve mucho de esas dos cosas durante los años '70 y '80. Por eso no tenía mucho sentido hacer una película que implicara que, después de cada concierto, yo me volvía tranquilamente a mi habitación de hotel con un vaso de leche tibia y la Biblia".

O sea, la película tiene de todo y estas son solo algunas de las muchas anécdotas curiosas que esconde este filme.

-El otro director de Bohemian. El actor y realizador Dexter Fletcher (algunos lo recordarán como el joven Caravaggio en el filme homónimo) tiene experiencia en musicales como demuestra su Amanece en Edimburgo. Incluso su debut como actor juvenil fue en el musical Bugsy Malone. Pero es que, además, fue el escogido para sustituir las tres últimas semanas de rodaje a Bryan Singer tras su despido de Bohemian Rhapsody, un filme con muchos puntos en común.

-Los primeros candidatos. El personaje de Elton John era muy goloso para cualquier actor, por lo que desde el primer momento se barajaron nombres como los de Tom Cruise (pero lo rechazó), James McAvoy (Múltiple) o Daniel Radcliffe (Harry Potter) pero el que estuvo más cerca de conseguirlo fue Tom Hardy, que estuvo ligado al proyecto durante tres años pero finalmente debió dejarlo por problemas de fechas.

-El favorito. Curiosamente, Elton John no veía con buenos ojos a ninguno de ellos, ya que su principal apuesta era por Justin Timberlake, otro cantante que también es actor.

-El elegido. Finalmente fue escogido el joven Taron Egerton, que ya había trabajado con Fletcher en la cinta deportiva Eddie el águila.

-Actor y cantante. Egerton interpreta con su propia voz los temas de Elton John. Ya tenía experiencia en esa faceta. Asegura que no intentó imitar al cantante al pie de la letra sino dar su propia versión del mismo.

-Elton y Taron. Curiosamente, es la tercera vez que Elton John se cruza en el camino del joven. Taron ponía su voz en la película animada ¡Canta! interpretando I’m still standing, pero es que también coincidió en la pantalla con él en Kingsman: el círculo de oro, donde el chico era el protagonista y Elton hacía un excéntrico cameo.

-Elton y Jamie. Jamie Bell interpreta al letrista Bernie Taupin. El papel más conocido de este joven actor fue el de Billy Elliot y, casualmente, Elton John fue el autor de las canciones de su versión musical representada en escenarios de todo el mundo.

-Game of thrones. A más de uno sorprenderá que el papel del agente y amante de Elton esté interpretado por Richard Madden, el Robb Stark de Game of thrones y, actualmente, protagonista de la serie Bodyguard.

-El guiño a Liberace. En la escena en la que el protagonista llama a su madre para reconocer su homosexualidad, en la televisión están viendo una actuación del pianista Liberace, otro símbolo homosexual aunque escondió su condición.

-La mentirita. En el filme se da a entender que el apellido artístico de John era en homenaje a Lennon pero en realidad se debía a su admiración por otro cantante menos conocido, Long John Baldry.

-Un sábado noche muy complicado. La secuencia de Saturday Night's Alright fue una de las más complejas de realizar. Aparenta ser un plano secuencia filmado en una sola toma, requirió más de 300 extras, 50 bailarines, cuatro cámaras, tres grúas, 10 autos de choque y una rueda de la fortuna. La coreografía requirió 12 semanas de trabajo, mezclando varias culturas e influencias de las décadas de 1950 y 1960, desde mods hasta teddies, rockeros y entusiastas del ska.

-El imprescindible vestuario. Elton está asociado a su siempre sorprendente vestuario. El diseñador de este departamento, Julian Day tuvo acceso al guardarropa personal de Elton John, revisó algunos de los trajes del cantante, como el usado en el famoso concierto del Dodger Stadium de 1975, reemplazando las lentejuelas con cristales reales, e inventó otros, como el traje naranja brillante del demonio o el traje isabelino. Taron Egerton tuvo que realizar más de treinta ensayos con una docena de trajes.

-El Mago Elton. La secuencia de Goodbye Yellow Brick Road está inspirada en El Mago de Oz. Taron Egerton usa un traje azul con solapas de color rubí que recuerdan al personaje de Dorothy. Julian Day revela algunos detalles más: "La camisa está hecha de tela plateada en homenaje al Hombre de Hojalata, usa un sombrero de paja por el Espantapájaros y un gran abrigo de piel sintética en referencia al León, e incluso tiene una pequeña hebilla de esmeralda en el cinturón".

-La transformación. Para convertirse en el artista, Egerton debió perforarse las orejas y afeitarse la frente contra su voluntad porque descubrió que, en caso contrario, tendría que someterse a una larga sesión de maquillaje cada día. También se creó una prótesis dental integrando los espacios vacios pero le dificultaba cantar en vivo por lo que finalmente se retiró y se pintaron los huecos con tinta de tatuaje diseñada para los dientes".

Mrs. Elton John, icono de una época, superstar, el rey del pop y amigo hasta siempre de Lady Di, hoy estrena en el mundo entero su película y no deja nada, o casi nada, sin contar.