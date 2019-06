Qué dijo Rial sobre la muerte de Beatriz Salomón y qué le respondieron en las redes

El periodista de espectáculos fue acusado junto a otros de sus colegas de haber arruinado la vida personal y profesional de la actriz fallecida el domingo

El domingo murió la exactriz Beatriz Salomón a los 65 años de edad y la noticia motivó que los usuarios de redes sociales criticaran a Jorge Rial por un mal momento que le hizo pasar en vivo hace 15 años.

El periodista de espectáculos no se refirió al fallecimiento de Salomón en su cuenta de Twitter sino que, por el contrario, posteó un link a su portal de noticias Big Bang News sobre el apagón que sufrió casi toda la Argentina.

Ese posteo fue utilizado por los usuarios, quienes apuntaron contra Rial, Mario Pergolini, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin por haber creado uno de los momentos más difíciles que tuvo que atravesar la actriz hasta los últimos instantes de su vida.

El programa periodístico Punto Doc, que se transmitiá por América, mostró en 2014 una cámara oculta que mostraba cómo Alberto Ferriols, médico y marido de la vedette, mantenía relaciones sexuales con una travesti en su consultorio. En Intrusos por la Noche, que se transmitía después del ciclo, llevaron como invitada a la actriz y el cirujano, y reemitieron el material que incriminaba al doctor.

Las cámaras mostraron en vivo la reacción de Salomón y su esposo al ver el informe. Si bien Ferriols aseguró que no era él el de las imágenes, más tarde debió reconocerlo.

Por ello, los usuarios de las redes sociales afirmaron que los periodistas "mataron en vida" a Salomón y que fueron los principales culpables de su depresión, deudas y las dificultades que tuvo para conseguir trabajo.

En 2014, Salomón vio por televisión que Rial estaba entrevistando al ex Caiga quien caiga y decidió ir a esperarlos afuera de América. "Salió corriendo Pergolini. Me tiene miedo. Hicieron un montón de plata destruyendo a mi familia, censuraron mi carrera", explicó aquella vez la ex chica Olmedo, según apunta Exitoína.

La vedette le hizo juicio a Mario, Tognetti, Ventura, Lewin, Rial y la productora, y terminó ganando con un fallo a su favor que dictaba el pago treinta millones de pesos. Sin embargo, la Sala B de la Cámara en lo Civil revirtió el fallo de primera instancia, y rechazó la demanda contra los periodistas y América, condenando solamente a Eyeworks a pagar la suma de 600.000 pesos.

En mayo de 2018, Salomón se mostró indignada y aseguró no había ningún revés. "Acá todavía no está dicha la última palabra. Ahora se van a hacer las cosas a mi manera, me van a escuchar, porque soy una india", declaró en ese entonces.