¿De qué color son las esferas?: Una ilusión óptica que obliga al cerebro a "inventar" colores

Una ilusión óptica desafía la capacidad human de identificar correctamente los colores de diversos objetos ubicados sobre un fondo multicolor

En la imagen parece que son de tres tonalidades diferentes. Sin embargo, todas son de un solo color.

Una ilusión óptica que desafía nuestra capacidad de identificar correctamente los colores de diversos objetos colocados contra un fondo multicolor se ha compartido de manera viral en Twitter, recibiendo cerca de 190.000 'me gusta'.

En la publicación se aprecian esferas que aparentan tener un color amarillo, rojo o violeta. Sin embargo, en realidad todas son de un tono marrón claro, explica David Novick, profesor de Ingeniería en la Universidad de Texas (EE.UU.) y autor de la imagen.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2 — David Novick (@NovickProf) 14 de junio de 2019

Te puede interesar Keanu Reeves genera un debate en las redes por no tocar a las mujeres en las fotos

El efecto —conocido como 'la ilusión de Munker-White'— se debe a las líneas horizontales verdes, rojas y azules que pasan por delante o por detrás de las esferas, haciendo que el cerebro interprete erróneamente el color de las mismas.

Algunos usuarios crearon versiones animadas de esta ilusión, en las que se puede apreciar un efecto similar con círculos en movimiento,señala RT.