Duro cruce entre César Menotti y Oscar Ruggeri: "De vez en cuando, es bueno agarrar un libro"

El actual director de Selecciones Nacionales encendió la mecha al cuestionar al exzaguero por sus críticas sobre la tarea que cumple desde este año

César Menotti y Oscar Ruggeri, campeones mundiales con el seleccionado argentino en 1978 y 1986, respectivamente, mantuvieron un fuerte cruce indirecto en la televisión con acusaciones de ignorante por parte del primero y "vago" como respuesta del segundo.



Menotti, actual director de Selecciones Nacionales de la AFA, encendió primero la mecha en una nota con TyC Sports desde Buenos Aires, donde cuestionó al exzaguero por sus críticas relacionadas a la tarea que cumple desde principios de este año.



"No me interesa lo que diga. Ruggeri estuvo 10 años comiendo asados en el predio. Hoy es un periodista, no tiene ningún peso que no sea ese", respondió el "Flaco" sin esperar que en simultáneo llegaría la respuesta del "Cabezón".



Sucede que Ruggeri, en su rol de columnista del canal Fox Sports, recogió el guante desde Brasil, donde cubre el desarrollo de la Copa América, y castigó con dureza al exentrenador campeón de Argentina 1978.



"¿Eso dijo? Bueno, al menos yo voy al predio (de Ezeiza), me encanta ir y voy a seguir yendo. Menotti no va porque es un vago", disparó.

"No se puede manejar todo desde un bar. Hay que ser serios de una vez y dejar de mentir. No tengo dudas de que va a renunciar, tiene que hacerlo", consideró el "Cabezón" en un monólogo que prosiguió con más críticas.



"Menotti tiene que estar ahí para que el técnico le dé las explicaciones de su trabajo. ¿Si no para qué está? Hay que estar, hablar y ayudar. Él tiene una terrible experiencia, no solo salió campeón del mundo, sino que estuvo dirigiendo por todos lados. Le puede dar una mano a Scaloni porque si no lo tendría que haber echado cuando llegó", amplió.



Ruggeri, que días anteriores se postuló para el cargo de director de Selecciones Nacionales, le reclamó a Menotti que "deje de versear y se pare al lado de Scaloni en las conferencias".



"Siempre terminamos atacando a los pibes y al que está ahí arriba no lo toca nadie. Después tenemos que pagar guita, guita y más guita. Necesitamos actuar rápido porque estamos descendiendo, ya nos emparejaron e incluso hasta nos sacaron distancia. Bancá a los pibes que se están matando en Brasil", cuestionó.



Menotti, de 80 años, recibió duras críticas del ambiente del fútbol por no acompañar al plantel del seleccionado argentino en la Copa América tras esgrimir razones de salud.



"Ahora yo quiero agarrar y ayudar. Quiero estar todos los días en Ezeiza desde la mañana hasta la noche como corresponde. No me importa si me va mal, pero sé que me va a ir bien porque me voy a dedicar a esto. Me encantaba ir al predio, era feliz y lo voy a seguir haciendo. Quiero hablar con vos. No te voy a insultar ni agredir, pero siempre te cagaste en el cara a cara", continuó Ruggeri.



El exDT campeón de 1978, que todavía brindaba su entrevista en TyC Sports, fue puesto en conocimiento de los dichos de Ruggeri y cerró la polémica con más declaraciones cargadas de ironía.

"Déjenme de hablar de Ruggeri, por favor. Lo peor que hizo fue arruinar a su hija (Candela) en el Bailando (por su sueño). La piba bailaba un fenómeno y él era un desastre", se burló.



"Lo último que quiero decir es que en la vida, de vez en cuando, es bueno agarrar algún librito. No digo siempre, de vez en cuando, porque para ser cómico también hay que prepararse", fustigó.



La devolución desde Brasil no tardó en llegar: "Vos estuviste ocho años con periodistas que se te arrodillaban y escribían a tu favor. Ahora entraste en el puesto de mi amigo (Jorge Burruchaga) y no tuviste la cara para llamarlo y trabajar en conjunto. No leí tantos libros, pero te miro a la cara y digo las cosas como son. Sos un genio, Menotti, vos nunca te equivocás".



"Gracias a Dios tuve a Carlos Bilardo como técnico, a él lo tengo allá arriba porque me enseñó a mirar a la cara y a decir la verdad, no como tu verso de la pilcha y la valijita", concluyó.