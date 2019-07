"El Marginal 3": todo lo que hay que saber de la nueva temporada

La serie "El Marginal" arranca su nueva temporada este martes 9 de julio a las 22 horas por la TV Pública. Una hora antes se emitirá un especial

La tercera parte de "El Marginal", la serie que transcurre en el penal de San Onofre, se estrena este martes 9 de julio a las 22 horas por la TV Pública y también a través de la plataforma Contar. Una hora antes, a las 21 (por la TV Pública), se emitirá un especial sobre el detrás de escena y cómo se grabó el unitario.

En cuanto al elenco, se repetirán muchas figuras importantes de las temporadas anteriores y se sumarán nuevos y explosivos personajes. Estarán Furtado, Rissi, Martina Gusmán (Emma Molinari), Gerardo Romano (Antín), Carlos Portaluppi (Morcilla), Abel Ayala (César), Roly Serrano (El Sapo), Nacho Sureda (Pantera), Brian Buley (Pedrito Pedraza) y Maite Lanata (Luna). Se sumarán Toto Ferro, Ana María Picchio, Gustavo Garzón y Alejandro Awada, entre otros.

Más allá de alguna que otra cuestión menor y puntual, la relación entre Diosito y Mario Borges se mostró muy sólida en las dos primeras temporadas. Sin embargo, la segunda (que es el inicio de la historia) dejó abiertas algunas hipótesis de conflicto entre ellos.

Esta tercera temporada - dirigida por Alejandro Ciancio y escrita por Nicolás Marina y Andrés Pascaner- se centrará en dos años después del "motín de las palomas", que se vio en la segunda, y un año antes del secuestro de Luna Lunati (Maite Lanata), que sucedió en la primera.

Tal como se vio en el final de la segunda y el comienzo de la primera parte, los hermanos Mario y Diosito Borges (Rissi y Furtado) obtuvieron el poder del penal y ahora buscarán armar un plan para ganar dinero lo antes posible porque pueden obtener su libertad gracias a Antín, el director de San Onofre, en la piel de Romano.

A cambio de eso, les pide que se encarguen de la protección de un hijo de un empresario poderoso recién llegado a la cárcel. Los más jóvenes que integran la Sub 21 -lideraba por Abel Ayala (César) y Brian Buley (Pedro Pedraza)-, por su parte, continuarán intentando destronar a los Borges.

"La mayoría de los personajes que la gente quiere van a volver a estar", había adelantado a Teleshow Pablo Culell -socio de Sebastián Ortega en Underground- sobre los actores que vivieron tragedias en las temporadas anteriores y que seguirán siendo parte de la serie: El Sapo (Roly Serrano), Morcilla (Carlos Portaluppi), Pedrito Pedraza (Brian Buley).

Kate Rodríguez, por su parte, también grabó una participación en la serie. La bailarina panameña interpretó a una sicaria (asesina a sueldo) que trabaja para un narcotraficante colombiano. "Es un personaje que viene exclusivamente para hacer negocios con los hermanos Borges (Furtado y Rissi) y yo vengo a poner las cosas en orden", adelantó.

Si bien había realizado un cameo en la segunda temporada, Rodrigo Mora hizo su debut oficial como actor en El Marginal 3 y no será una participación especial, sino que se trata de un papel importante. El ex jugador estará en varios capítulos de esta nueva temporada y formará parte de la banda Sub 21. Su personaje se relacionará con César, serán muy cercanos, como socios.

A la hora de elegir el nombre del personaje que interpretará en la serie, Mora habló con la producción y pidió llamarse Máximo en la ficción, en homenaje a su pequeño hijo.

Por otra parte, compartió escenas con Rolando Schiavi, que fue invitado a participar de un capítulo.