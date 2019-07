Las computadoras que se usaron en la misión lunar tenían menos capacidad que un celular

En el 50 aniversario del Apolo 11, el físico Javier Rodríguez habló sobre los retos del viaje a la Luna en 1969 y los que vendrán en el futuro cercano

La carrera espacial que se extendió desde finales de los ’50 hasta mediados de los ’70 hizo que se generara un boom tecnológico. Hasta el momento, no existía la tecnología necesaria para semejante hazaña como fue poner a un humano en la Luna, pero las demandas de la Guerra Fría entre Estados Unidos la Unión Soviética la hicieron posible.

El físico y divulgador astronómico, Javier Rodríguez, habló con el sitio Aire de Santa Fe sobre los desafíos de la época y los que vendrán.

"Prácticamente toda la tecnología necesaria para poder viajar a la Luna se desarrolló en los años ’60. Todo comenzó con el primer satélite que se envió al espacio, el Sputnik en 1957. Un satélite de lo que era la vieja Unión Soviética". La misión del Sputnik, lanzada el 4 de octubre, logró poner el primer satélite artificial de la historia en el espacio. Esa situación generó el primer impulso para poder desarrollar la tecnología necesaria que demandaba la carrera espacial.

"Poco después, Estados Unidos empezó a desarrollar la tecnología para poder poner a un hombre en órbita. Este primer hombre fue Yuri Gagarin, que fue la primera persona en orbitar el planeta Tierra" contó el físico.

En la época, dijo, "todo representaba un problema". Para cada idea se necesitaba un desarrollo tecnológico.

"Lo asombroso es que en aproximadamente en unos diez o doce años se consiguió la base para poder alcanzar esta gran meta" agregó.

"Las computadoras que se utilizaron para mandar al hombre a la Luna tenían menos capacidades que un teléfono celular cualquiera de hoy en día. Toda la tecnología se desarrolló en esa época, hubo un movimientoe económico muy grande que ayudó a hacerlo posible" dijo Rodríguez al mencionado portal.

Llevar una nave, pero más aún, seres humanos, a un lugar del espacio tan inhóspito requiere de muchas precauciones.

"El principal problema es hacer que la población de individuos estarán adentro de la nave no corra ningún riesgo respecto a las radiaciones o a las problemáticas que puede generar. Esto viene definido por la cantidad de alimentos y recursos que necesito para que esta población pueda sobrevivir. Es decir, tener los materiales indispensables para que la radiación no afecte a los individuos ni a los artefactos. Al ser cargas eléctricas ionizantes puede generar algún problema" explicó.

Además, el físico remarcó la importancia del conocimiento científico previo para pensar en hacer posible cualquier intervención en el espacio.

Te puede interesar Escándalo: te mostramos los fuertes chats entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis en medio de su separación

En un viaje al espacio "las leyes de Newton están presente en todo momento". Es más, "con este viaje se demostró que estas leyes se cumplen en todos lados". También deben tenerse en cuenta factores químicos en el proceso de elaboración y los factores aerodinámicos que permitan que la nave pueda atravesar la atmósfera.

"En la construcción del cohete hay que tener en cuenta que sea lo más aerodinámico como para salir de la atmósfera y que alcance la velocidad adecuada para poder escapar de la gravedad de la Tierra. Dependiendo de cuál es su función, los cohetes van a ser más grandes o más chicos".

Los astronautas en la Luna

La aventura a la Luna duró 195 horas, 18 minutos y 35 segundos. "En la Luna, Armstrong y Aldrin estuvieron unas 22 horas y en la superficie dos horas. No estuvieron mucho tiempo" dijo Rodríguez.

Una vez ahí, los astronautas "colocaron un sistema de espejos que desde la Tierra se utiliza para poder medir, por ejemplo, la distancia a la Luna", explicó. Se trata de un láser con el que proyectan la luz y al rebotar puede calcularse la distancia del satélite a la Tierra.

"También ayuda en investigaciones recientes que sugieren que la Luna se está alejando poco a poco del planeta" contó al sitio Aires de Santa Fe.

Las misiones del Apolo trajeron gran cantidad de material de la Luna.

"Trajeron rocas, colocaron sismógrafos para ver la actividad de la corteza lunar, cuál es el movimiento y otros fenómenos que ahí se generan" explicó.

¿Y qué hay de las teorías que afirman que no fuimos a la Luna?

Era un tema que nunca le preocupó a los tripulantes del Apolo 11. De hecho, a ningún astronauta de las cinco misiones que le sucedieron con éxito.

Te puede interesar Así es "Beethoven", el lujoso yate de Rafael Nadal que puso a la venta por una cifra millonaria

La falla del Apolo 13 alimentó las teorías de que la llegada a la Luna era imposible.

En torno a este tema, el físico explicó: "La Tierra y la Luna están ligadas por la gravedad. Es ciencia. Los conspiracionistas tienen sus fundamentos físicos. Por ejemplo, dicen que por qué no se ven en el cielo estrellas. Esto es un efecto óptico de las lentes. Una cámara de fotos está preparada para tomar una cierta cantidad de luz. Si yo tomo la luz de las estrellas que es muy baja, la misma reflexión que genera la Luna hace que se queme la imagen porque tiene mucho brillo. Entonces lo que se hace es adecuar para que yo pueda sacar la fotografía al objeto que necesito. Para que salga lo demás, necesito una cámara con una larga exposición y captar todos los objetos brillantes que hay alrededor", explicó para contrarrestar uno de los argumentos.

Y reflexionó: "Creo que el problema de que surjan teorías como la de la Conspiración pasa por la difusión. En los ’60, el viaje a la Luna marcó un hito. Pero las nuevas generaciones ven esto muy alejado. Como no hay un desarrollo muy actualizado de todo esto se genera una inquietud. Pero tampoco es una necesidad mandar otra persona a que pise la Luna ¿Para qué hacerlo si puedo mandar una sonda, un robot que haga el mismo trabajo y que sale más barato y es menos riesgoso?".

Para el científico, la ciencia no tiene peso dentro de las culturas y por lo tanto, celebra el impulso que se le está dando a la misión a Marte.

"Tenemos abundante cantidad de información pero no tenemos una conciencia crítica de poder analizar lo que realmente está ocurriendo dentro del ámbito científico" sostuvo.

Como buen divulgador, Rodríguez cree que la ciencia debería tratar de acercarse a la sociedad de una forma amigable.

"Esto es un poco culpa de la ciencia que no tiene un plan para poder llegar a la sociedad de una manera amena. Así es como se generan las teorías como la Terraplanista o la de que el hombre no llegó a la Luna y no están bien fundamentadas. Creo que la sociedad hoy está muy dividida y ni se cuestiona los logros científicos".

Volvemos a la Luna

En reiteradas ocasiones, el administrador de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), Jim Bridenstine, brindó detalles de lo que será el regreso de los humanos a la Luna, bajo el impulso del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El proyecto tiene como objetivo establecer una presencia humana de forma sostenible en nuestro satélite a partir de 2028, como preparación para la verdadera ambición, que es ir a Marte.

Te puede interesar Insólito video de Macri "jugando" con un cepillo de lavado para trenes que se hizo viral

Este segundo viaje a la Luna tendrá características distintas al primero. Parte de esta transición tecnológica espacial surgió de la mano de compañías como Space X, del millonario Elon Musk.

"Una de las tecnologías nuevas que surgen con Space X están asociadas a