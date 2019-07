Bella Thorne contó que es pansexual y explicó porqué con lujo de detalles

La ex estrella de Disney, Bella Thorne dijo públicamente que se define como pansexual y no como bisexual, tal como había comentado en notas anteriores

Fue en una entrevista con "Good Morning America" de ABC para promocionar su nuevo libro, "Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray", que Bella Thorne habló de que ya no se identifica como bisexual. "En realidad soy una pansexual, y no lo sabía", dijo Thorne.

Para la exestrella infantil eso significa que "te gusta lo que te gusta".

"No tiene que ser una chica, un chico, o … ya sabes, él, ella, esto o aquello", dijo. "Es literalmente, te gusta la personalidad, como si fueras como un ser".

Una persona que es pansexual se siente atraída por personas de cualquier género. El diccionario define el término como "no limitado en la elección sexual con respecto al sexo biológico, el género o la identidad de género".

Thorne no es la primera celebridad que públicamente se define como pansexual.

La actriz Miley Cyrus lo hizo en 2016, así como Asia Kate Dillon, la estrella de Orange is the New Black (quien también se identifica como no binario y usa los pronombres "ellos / sus") y la joven trans-activista y estrella de televisión Jazz Jennings.

Bella Thorne, quien recientemente estuvo en las noticias por tuitear fotos de desnudos de sí misma luego de que un pirata informático amenazó con hacerlo, se ha vinculado públicamente a lo largo de los años en varias relaciones de alto perfil con hombres y mujeres, incluida la estrella de YouTube, Tana Mongeau.

Los seguidores se cautivaron recientemente cuando Mongeau, quien recientemente se comprometió con su compañero estrella de internet Jake Paul, comenzó a criticarla en Twitter.

Según la revista People, Thorne actualmente está involucrado en una relación a larga distancia con el cantante italiano Benjamin Mascolo.

"Me gustan las chicas sexies, me gustan los chicos sexies", dijo. "Me gusta lo sexy en general"

Los expertos y los sociólogos dicen que estas descripciones resumen la interpretación contemporánea de lo pansexual, a lo que a veces se llama omnisexual. Es casi la descripción más amplia posible respecto a quién te atrae sexualmente, que es justamente lo que llama la atención de una generación más joven que se siente cómoda con la fluidez de género y a la que no le gustan mucho las etiquetas.

El término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o a los géneros binarios, hombre y mujer (bisexualidad).

El origen del término pansexual suele encontrarse en pansexualismo, término que Sigmund Freud popularizó a principios del siglo XX y que usó para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivan de los instintos sexuales, explicó Justin R. Garcia, profesor asistente de Estudios de Género e investigador del Kinsey Institute de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.

Actualmente, el término pansexual se usa para describir una atracción romántica o sexual centrada en las cualidades más que en el sexo o el género. En otras palabras, alguien que se considera pansexual es capaz de sentir atracción por varios sexos e identidades de género, dijo David Bond, vicepresidente de programas de Trevor Project, un grupo LGBT de intervención en crisis.

La bisexualidad, por otro lado, se refiere a las personas que se sienten atraídos a los hombres y a las mujeres. Como son cada vez más las personas que se ubican en alguna parte del espectro entre hombres y mujeres, la pansexualidad ha surgido como una categoría que incluye a todos los demás.

"La gente lo está adoptando porque bisexual participa del género binario. La pansexualidad es una forma de superar eso y un reconocimiento personal de que hay atracciones a todo lo largo de la gama de géneros", escribieron Patricia Johnson y Mark Michaels, autores del libro Designer Relationships: A Guide to Happy Monogamy, Positive Polyamory and Optimistic Open Relationships en un correo electrónico.