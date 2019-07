La "China" Suárez devela los problemas que tiene con su hija Magnolia

La actriz Eugenia "China" Suárez fue invitada al programa de Hora 25, de Jorge Lanata.. Habló de todo, pero especialmente sobre su rol como madre

Usando el humor como catarsis, Eugenia "china" Suárez se confesó y dijo que tiene "algunos problemitas con Magnolia". Es la segunda hija de la actríz, la que tuvo junto al actor chileno Benjamín Vicuña.

La nena ya tiene un año y medio y Suárez se mostró desbordada por la situación que vive hoy. "Magnolia me demanda mucho más que Rufi cuando era bebé. Es un terremoto. Un segundo que me doy vuelta y ya está metiendo un clip en el enchufe", contó.

La exCasi Ángeles, dijo que la pequeña sigue con el colecho, es decir todavía duerme con ellos en la cama matrimonial. "Duerme con nosotros", dijo y agregó: "Estoy haciendo muchísimas de las cosas que creí que no iba a hacer y que criticaba. Es todo lo que yo decía: ‘Qué horror que hagan eso'", se sinceró.

Durante la entrevista contó que "todavía toma la teta". Y detalló: "Viene corriendo para que se la dé". El periodista ironizó y le dijo: "Tiene 18 años". "Va a tener 18, se va a fumar un pucho y va a tomar teta todavía. Es muy fuerte la imagen", añadió Suárez con humor.

Sobre este tema, la actriz contó que cree que necesita recurrir a la ayuda de algún especialista para encarar el proceso de abandonar la lactancia. "No puedo, es adicta. Intenté un par de noches, pero llora sin parar. ¡Y con una angustia! No sé cómo voy a hacer. Tengo que hablar con algún especialista", se lamentó.

Benjamín vicuña