Valentina Sampaio se convertirá en la primera modelo transgénero de Victoria's Secret

La modelo lo confirmó en una foto publicada en Instagram. También fue la primera transexual en protagonizar una tapa de la revista Vogue

La brasileña Valentina Sampaio hizo historia cuando fue la primera modelo transgénero que apareció en la portada de la revista Vogue, pero esta semana volvió a llevarse los titulares de los medios especializados cuando se supo que será la primera modelo transexual de Victoria's Secret.



Sampaio compartió hace un par de días en su cuenta de Instagram una fotografía en bata. Fue tomada en el backstage de la sesión para la nueva campaña de la línea Pink de la famosa marca de lencería.

Hasta el momento, lo único que se sabe según la revista Hola es que colaborará para la nueva colección de PINK. En la foto que compartió, otras modelos reconocidas de la marca como Lais Ribeiro y Lily Aldridge le dieron la bienvenida.

Te puede interesar Niño de 4 años asegura ser la reencarnación de la princesa Diana y hace sorprendentes revelaciones

Poco después, una sonriente Valentina se dejaba ver en un video para el que escribió "nunca dejen de soñar" y es que Sampaio había declarado que una de sus metas era ser parte de los "ángeles" de la firma de ropa interior.

Te puede interesar Jimena Barón estuvo con Susana Giménez y dio que hablar





"La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello", comentó en su más reciente publicación en la red social.



El nombre de la joven, nacida en Brasil en diciembre de 1996, sonaba para integrarse a Victoria's Secret poco después de aparecer en la edición francesa de Vogue, conocida como la "biblia de la moda". Fue la primera mujer trans en aparecer en la imagen principal de esa publicación, en el número de marzo de 2017.

No es el primer hito que consigue la modelo, que ya ha sido portada de importantes revistas de moda de todo el mundo y desfiló para firmas internacionales. Estuvo presente también en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde desfiló para varias firmas españolas entre las que se encontraban Andrés Sardá, The 2nd Skin & Co y Miguel Marinero.



Protagonizó el número dedicado, precisamente, a "la belleza transgénero", y desde entonces sus ojos rasgados, facciones marcadas, 1,77 metros de estatura y delgada figura han llamado la atención de los expertos en el mundo de la moda.



Valentina tuvo claro que era una mujer desde muy pequeña. A los 8 años su psicólogo entendió que era transgénero y dos años después Sampaio eligió el nombre de Valentina, "lo vi escrito y me encantó".



La joven siempre se sintió como una chica "y siempre fui tratada como tal. Es así como me siento y eso es lo que transmito a las personas".