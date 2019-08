Caso de Madeleine McCann: un forense asegura que puede resolver misterio

El forense Mark Perlin aseguró que podría lograr sorprendentes resultados en el caso Madeleine McCann, la niña inglesa desaparecida en 2007 en Portugal

El forense asegura que esto puede ser posible gracias a un análisis más exhaustivo del ADN recopilado en la habitación donde desapareció Madeleine McCann en el balneario portugués de Praia da Luz el 3 de mayo del 2007.

Esto lo había comentado hace unos meses pero no lo dejaban avanzar, pero el mismo especialista volvió a la carga los últimos días recalcando que su aporte podría ser clave para resolver uno de los mayores y más mediáticos misterios de todos los tiempos.

Esto es debido a que Perlin es director ejecutivo de Cybergenetics, empresa experta en obtener respuestas importantes tras analizar muestras de ADN, siendo su mayor precedente la identificación de las víctimas del atentado a las Torres Gemelas del 11-S.

Por lo mismo ofreció sus conocimientos a la policía inglesa para revisar las pruebas obtenidas los días posteriores a la desaparición de Maddie e incluso apareció en la serie documental de Netflix sobre el tema, para opinar al respecto.

¿Por qué su aporte sería clave?

Lamentablemente Scotland Yard no ha pedido la colaboración del experto, por eso Perlin insistió este fin de semana en que su ayuda podría ser importante para resolver el misterio, considerando que al interior de la pieza del lugar donde se perdió el rastro de McCann existiría un ADN de un posible intruso, que podría quizás haber raptado a la pequeña.

"La mayoría de las muestras del departamento fueron tomadas de la pared, el piso y el zócalo. Un artículo era de las cortinas", sostuvo Perlin al Daily Star.

Te puede interesar Estos son los feriados y fines de semana largos que quedan en 2019

"La evidencia de la mezcla podría contener ADN de una persona desconocida que no era miembro de la familia McCann inmediata. Sin embargo, no sabríamos si ese extraño era realmente un ‘intruso"", indicó aludiendo a que no se han efectuado nuevas pericias al respecto durante los últimos años.

¿Cómo podría esclarecerse el hecho?

La empresa Cybergenetics cuenta con un programa especial llamado TrueAllele, el cual podría dar la respuesta sobre este misterioso ADN y así lograr avances en el caso.

"Los resultados de ADN podrían proporcionar una pista de investigación, por ejemplo, para realizar una búsqueda en la base de datos de ADN para encontrar a la persona desconocida", apuntó.

"Y, una vez que el ADN de un presunto intruso estuviera disponible, una comparación TrueAllele entre la evidencia y el sospechoso proporcionaría una estadística de coincidencia", explicó.

Según publimetro en ese sentido, muestras de ADN analizadas por el programa sirvió en el último tiempo para anular las condenas por asesinato de dos hombres estadounidenses que habían estado tras las rejas durante más de 30 años.

Sin embargo, la policía inglesa no ha respondido las solicitudes del especialista para analizar el caso, por lo que indicó que intentará comunicarse con Kate y Gerry McCann, los padres de Maddie, para intentar dar con las muestras de ADN y así intentar dar con una pista que pueda aportar datos sobre qué paso con la pequeña.