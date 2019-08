Cate Blanchett dijo que quiere ver a Natalie Portman con el martillo de Thor

Habrá que esperar hasta noviembre del 2021, pero Marvel Studios confirmó que la diosa del trueno será Natalie Portman. Cate Blachett opinó al respecto

Marvel Studios sorprendió en junio pasado con los avances sobre la siguiente fase de sus películas, que incluirán más personajes femeninos como líderes de sus próximas producciones. Pero uno de los anuncios que creó gran expectativa, sin duda fue el regreso de Natalie Portman en Thor: Love and Thunder, película que se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

Para los fans de la historia no solo fue emocionante saber que la actriz de 38 años volvería, sino que portaría el martillo de Thor para convertirse en la nueva diosa del trueno. Si con Thor: Ragnarok el público quedó rendido ante la malvada Hela de Cate Blanchett, y la carismática valkiria de Tessa Thompson, la aparición de Portman como Thor mujer sin duda agitará más la historia.

Lo hará para bien, o eso se espera. Así lo cree Cate Blanchett, quien lejos de olvidarse del Universo Marvel, lo ha seguido de cerca y resulta que está entusiasmada con que la también oscarizada Natalie Portman tome el martillo. Así lo dijo en entrevistada para Entertainment Tonight, con motivo de la promoción de la película Where’d You Go, Bernadette, la cual protagoniza.

"Estoy muy emocionada, deseando verla. Portman ha sido muy importante para la feminización del universo. Me parece bien y creo que deben actualizar estas franquicias respecto al modo en que se han hecho históricamente los cómics. Saber que Natalie va a tener un papel tan esencial en el futuro es realmente excitante", expresó la dos veces ganadora del Óscar.

Durante la entrevista, también se le preguntó si habría posibilidad de que volviera a la franquicia, a lo que ella respondió: "Oh! Bueno, creo que esa es probablemente una pregunta para Marvel. Aquí estoy…", para después dejar en claro que si la llegan a llamar ella estaría dispuesta a regresar sin ningún problema.

Aunque el personaje de Blanchett casi consigue arrodillar a sus pies a Thor y Loki, al final del filme es destruido junto con Asgard. Sin embargo, la actriz piensa que la muerte no es un impedimento y que siempre hay una forma de regresar. Seguramente si en un futuro fuera llamada para retomar su papel, los guionistas encontrarían una manera de demostrar que no murió.

La también actriz de Carol alabó el trabajo de Victoria Alonso, productora ejecutiva de Marvel Studios, al afirmar que ella está detrás de todas estas voces femeninas que se están uniendo a la franquicia."Ha sido una defensora increíble de incluir a más mujeres en este universo. Siempre han explorado cosas y mencionado películas que retomaron, así que creo que es fantástico", comentó.

A pesar de estar emocionada por el regreso de Natalie Portman, Blanchett afirmó que la nueva diosa del trueno no podría ser su personaje favorito ya que su corazón ya había sido tomado por Capitana Marvel. "No quiero ofender a Taika Waititi (director de Thor: Ragnarok) pero la que de verdad me encanta es Capitana Marvel, probablemente mi favorita", expresó.