Revelan fotos inéditas del cadáver de Marilyn Monroe

El fotógrafo Leigh Wiener utilizó cinco rollos dentro de la morgue donde yacía el cuerpo de Marilyn. Envió tres rollos a la revista LIFE y se guardó dos

Más de cinco décadas después de la muerte de Marilyn Monroe, un nuevo documental sobre su vida reveló imágenes inéditas del cadáver de la sex symbol más célebre del siglo XX.



"Scandalous: The Death of Marilyn Monroe", que se estrenó este domingo en Fox News Channel, presentó una entrevista con Devik Wiener, el hijo del famoso fotógrafo Leigh Wiener que capturó las imágenes del icono de Hollywood mientras yacía en una morgue de Los Ángeles.



En el documental, Devik reveló cómo su padre sobornó a los empleados para llegar a las habitaciones del forense pocas horas después de que la estrella fuera encontrada muerta en su cama el 4 de agosto de 1962.



"No fue la primera vez que utilizó un par de botellas de whisky para entrar en un área que estaba fuera de los límites", explicó Devik.

Cuando logró el objetivo, Leigh filmó tres rollos de película que envió a la revista LIFE. Entre las imágenes había una que mostraba una etiqueta en el pie sin vida de Monroe y se transmitió en el mundo entero. Sin embargo Devik aseguró que dicha fotografía estaba lejos de ser la más escandalosa tomada en la noche.



Leigh filmó dos rollos más de película que contenían imágenes del cadáver desnudo de Monroe. "Los últimos dos rollos, que contenían imágenes más allá de la etiqueta del dedo del pie, los llevó a su estudio y tras haberlo procesado y examinado, los colocó en una caja de seguridad", reveló Devik.



Leigh falleció en 1993 y se llevó el secreto a la tumba. "En realidad murió con ese misterio", afirmó Devik.





Mientras tanto, una imagen separada de Monroe tomada poco después de su muerte (que no fue tomada por Leigh) sorprendió a los fanáticos después de que se filtró en los días posteriores a su fallecimiento. Mostraba a la actriz con una sábana blanca hasta la barbilla mientras su rostro parecía demacrado y sin color.



El cuerpo de Monroe quedó sin reclamar en la morgue durante más de 24 horas, un hecho que también se discute en la nueva serie documental de tres partes de Fox News Channel.