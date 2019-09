Justin Bieber confesó que usó de drogas duras y tuvo relaciones abusivas en su adolescencia

Justin Bieber se animó a hacer un mea culpa y reveló detalles sobre su vida y sus decisiones. Con tan solo 25 años, ha vivido situaciones inimaginables

El canadiense que se hizo famoso y millonario a través del canal de Youtube siendo apenas un niño, Justin Bieber parece haberse encontrado consigo mismo. Luego de realizar un profundo periodo de reflexión, decidió publicar una sentida carta en redes sociales, en la cual efectúa una especie de mea culpa por todos los errores cometidos en su juventud.

Bieber sostuvo que desde un comienzo él no estuvo emocionalmente preparado para tomar decisiones respecto a su carrera, considerando que con 13 años aún era muy inmaduro para afrontar eso.

Junto coaquello aceptó que, a los 18 años, parte de su época más oscura, tuvo serias dificultades para relacionarse de una forma sana con su entorno, agregando que el hecho de convertirse en millonario a temprana edad también fue perjudicial.

Te puede interesar "Te cagaste la vida viejo", Juan Garfunkel le contestó a su papá

"Tenía 18 años, sin ninguna habilidad para relacionarme en el mundo real, pero con millones de dólares para tener acceso a todo lo que quería. Es un concepto bastante terrible para cualquier persona", indicó.

Además, dejó en claro que las decisiones que tomó a los 20 años fueron "perjudiciales para su vida", provocando un considerable deterioro a su imagen.

"Ya a los 20 tomé las peores decisiones que alguien se podría imaginar, por lo que pasé de ser uno de los chicos más adorables en el mundo a transformarme en el más ridiculizado, juzgado y odiado en todas partes", comentó.

Te puede interesar Veganos crean un santuario para gallinas no se junten con gallos y así evitar abusos

La parte más dura de su relato fue cuando reconoció que se convirtió en un adicto a las drogas duras (sin especificar cuáles) y un frecuente protagonista de relaciones amorosas abusivas.

"Empecé a consumir drogas duras a los 19 y tuve muchas relaciones abusivas. Me transformé en alguien resentido y despectivo hacia las mujeres; en ese momento también estaba furioso. Me alejé de todas las personas que me demostraban cariño y me creé una coraza para no mostrarme tal cual era", sostuvo.

Por último, también dejó claro que el cambio en su vida fue cuando se acercó a Dios por medio de su actual esposa, Hailey Baldwin – Bieber, lo que lo llevó a tomar mejores decisiones e su vida.

"Me tomó muchos años recuperarme de todas esas mala decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar la forma en la que me relacionaba con las personas. Por fortuna, Dios me bendijo con personas que me quieren y ahora estoy atravesando por la mejor etapa de mi vida, el matrimonio", concluyó.