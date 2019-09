Video: Ya está disponible la nueva actualización del Fortnite 10.30

El juego del momento, Fortnite tiene una nueva versión que llega a manos de los usuarios hoy miércoles 11 de septiembre, con un día de retraso

Este miércoles 11 de septiembre llega la nueva actualización para el juego Fortnite, la 10.30, que ocasionará que los servidores no estén operativos por un cierto periodo de tiempo, hasta que termine este proceso.

Con la actualización 10.30, llegarán las dos atracciones principales: los Faros de la Grieta, ubicados en el lago helado de Pico Polar y en el Oasis Ostentoso. Sin embargo, Epic utilizó la frase promocional "rompe el cascarón", por lo que se esperan más sorpresas por venir.

En la mañana de este martes 10 de septiembre los usuarios esperaban ansia la nueva actualización de Fortnite, pero las horas pasaron y no ocurrió. La llegada del parche 10.30 de Fortnite es hoy.

Cambios

Son muchos los cambios que se esperan, partiendo de la base de que no solo cambiará una gran ubicación, si no que esta semana serán dos las que lo hagan. Con sendas balizas de la Grieta ya activadas en Oasis Ostentoso y el lago congelado de Pico Polar, el destino apunta al regreso de Caserío Colesterol y Charca Chorreante. Pero el equipo de Epic Games podría tener un as bajo la manga con el cual sorprendernos a todos.

Ya muchos esperaban la vuelta de Charca Chorreante hace algunas semanas, y en su lugar apareció Pandora tras un acuerdo entre Fortnite y Borderlands 3. Y un nuevo acuerdo que ahora podría protagonizar otro de los cambios como es el que se espera tras el estreno de It: Capítulo 2. Coincide además que en este martes 10 de septiembre finalizó el plazo para completar los desafíos, por lo que se entra en una vertiente de muchos y posibles cambios, razón por la cual ha podido ser retrasado el parche de su dinámica habitual.

Ya alguna vez ha ocurrido que cuando el equipo de Epic Games prepara un parche especialmente importante, o bien porque coincide con épocas de vacaciones o simplemente pequeños errores que han querido subsanar antes de ponerlo en marcha, la solución siempre ha sido la misma.

Con todo ello, el parche 10.30 de Fortnite llega hoy, miércoles 11 de septiembre.

Los horarios de actualización en Latinoamérica son los siguientes:

Argentina: 05:00hs

Uruguay: 05:00hs

Perú: 03:00hs

Colombia: 03:00hs

México: 03:00hs

Panamá: 03:00hs

Ecuador: 03:00hs

Venezuela: 04:00hs

Bolivia: 04:00hs

Chile: 04:00hs

Paraguay: 04:00hs

Estados Unidos: 04:00hs (zona ET) / 01:00hs (zona PST)

España: 10:00hs