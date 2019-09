Shawn Mendes, Camila Cabello y el beso del que todos hablan

La dupla de cantantes, Shawn Mendes y Camila Cabello, se besó intensamente en un video de Instagram para sus seguidores y fue un furor absoluto

Después de meses de dejar ver que algo pasaba entre ellos pero sin confirmarlo, Shawn Mendes y Camila Cabello reafirmaron su vínculo y se besaron en Instagram para sus seguidores.

El cantante canadiense Shawn Mendes fue el encargado de publicar el video del apasionado beso con Camila Cabello a través de sus redes sociales.

Ambos se han visto envueltos en varios escándalos por especulaciones acerca de una posible relación sentimental, y, a pesar que circulan fotografías de ellos en donde se les ve que comparten la mayoría del tiempo juntos en sus diferentes actividades, ellos aún no han hecho oficial ni tampoco han querido confirmar el supuesto noviazgo.

El cantante canadiense Shawn Mendes publicó el video a través de sus redes sociales en el que quiso responderle a varios ‘haters’ que lo habían criticado por el beso de "pescado" que él le dio a Camila Cabello mientras interpretaban la canción de ‘Señorita’ en su reciente concierto en Toronto, Canadá y del que todos sus fanáticos y espectadores del evento fueron testigos.

En el video aparece la pareja de cantantes sentados frente a la cámara y Shawn dice, "Ok, nosotros vimos en twitter y esas cosas, que ustedes se preguntaban de cómo nosotros nos besamos y lo raro que lo hacíamos como un pescado", a lo que Camila Cabello contestó, "si, eso hirió nuestros sentimientos", y por último fue Shawn quien cerró el mensaje diciendo, "les vamos a mostrar cómo nos besamos".

En el clip se puede observar la exagerada manera en que se dan su beso y en el que, además, no solo es pronunciado, sino que la cantante pasa su lengua por los labios de Mendes.

Por supuesto los seguidores no quisieron esperar para responder a la publicación del cantante, "¿cómo elimino esto de mi memoria?", "esta es la mejor cosa que he podido ver, ¡Dios mío!", "por favor, necesitamos que dejen de jugar con nosotros y nos digan si son novios o no", "hacen una pareja perfecta", fueron algunos de los miles de comentarios que los famosos recibieron tras hacer público su beso.