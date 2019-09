Bozal legal para Mariana Nannis tras las acusaciones a Claudio Caniggia

Claudio Caniggia inició los trámites de divorcio y pidió un bozal legal para que la madre de sus hijos deje de nombrarlo en los medios

El ex futbolista, Claudio Caniggia, inició los trámites de divorcio y pidió un bozal legal para que la madre de sus hijos, Mariana Nannis, deje de nombrarlo en los medios, al igual que a la periodista que lo acompaña, Sofía Bonelli.

Mariana Nannis viajó a Italia contratada por el programa de televisión Live – non y También la d’urso -recibió 20 mil Euros a cambio- para hablar de su relación con Claudio Caniggia, quien comenzó los trámites de divorcio tras 29 años juntos. Volvió a acusar al padre de sus hijos de "adicto" y calificó de "prostituta" a Sofía Bonelli, la mujer que acompaña al ex futbolista desde hace un tiempo.

Hasta ahora el ex Deportista de la Selección argentina no había manifestado cuál era su presente sentimental, lo hizo por medio de un bozal legal que solicitó a fin de que Mariana Nannis no pueda nombrarlo en los medios ni tampoco a Bonelli.

"Resuelvo intimar a la señora Mariana Belén Solange Nannis Silles a abstenerse de difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros data, noticia, detalle, imagen de todo tipo respecto del señor Claudio Paul Caniggia, su familia y/o todo su pareja la señorita Sofía Bonelli dentro de medios gráficos, radiales, televisivos y/o redes sociales, web y todo otro medio de comunicación masiva", indica el documento firmado por el magistrado que avaló el solicitado del ex- Jugador.

En este sentido, se confirma que Caniggia está en pareja con la modelo y periodista Sofía Bonelli. "No te puedo decir que estoy bien bien (sic) Porque pasé por momentos de mucha bronca", afirmó la chica a Teleshow.

Bonelli habría dicho: "Que se busque un novio y que haga su vida. Es una esposa muy linda que puede tener lo que quiera. ¡Que sea feliz!", añadió acerca de Mariana Nannis.

Por otra parte, Sofía confirmó que "no daría ninguna entrevista a cambio de nada", diferenciándose de Nannis: "Cuando hablo es para defenderme. Yo acto seguido estoy súper tranquila".

Bonelli, se mostró molesta por los adjetivos calificativos que utilizó Nannis al referirse de ella, tales como "prostituta drogadicta". "Los que Me conocen saben de qué forma soy", aclaró y concluyó: "Está todo bien de mi parte. La Justicia se encargará".