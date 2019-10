Se supo el nombre del hijo de Eva de Dominici y es muy particular

La actriz, Eva de Domininici, de 24 años dio hoy a luz a su primer hijo con el español, Eduardo Cruz. El nombre que le puso a su hijo es poco común

Eva de Dominici dio a luz a un varón junto a su novio, Eduardo Cruz, a pocos meses de haber revelado que estaba embarazada.

La actriz, de 24 años, se encontraba con el hermano de Penélope Cruz, en la ciudad de Los Ángeles.

La pareja decidió llamar a su hijo con el nombre de la famosa capital de Egipto, Cairo. La novedad fue revelado por la periodista, Marcela Tauro, durante el programa de Guido Kaczka "No está todo dicho" por La 100.

Antes de dar a luz, su hermana, Candela De Dominici, de 19 años, anticipó que Eva estaba en una clínica de Los Ángeles esperando el nacimiento de su primer hijo.

"Adivinen quién va a ser tía", contó la joven en su cuenta de Instagram, a través de una historia, que a los pocos minutos borró.

Ahora, habrá que esperar que la joven pareja presente al pequeño al público.

La relación entre Eva y Eduardo Cruz comenzó el año pasado.

"Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma… Una obra de teatro que no permite ensayos… A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente, a escribir la historia, siempre para adelante. Gracias", había escrito la joven actriz el día de su cumpleaños número 24.