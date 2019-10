Estas son las 8 dietas más exitosas del momento

Siempre hay una nueva tendencia en dietas que promete ayudar a perder peso, ganar músculo, tener más energía. Pero ¿cúales son las más saludables?

Con todas las dietas de moda dentro y fuera de los medios de comunicación, es fácil confundirse sobre qué comer y qué plan de dieta elegir.

Un anális de las 8 dietas más populares que han despertado la curiosidad de las personas con su promesa de ofrecer resultados reales y que son furor.

La Dieta Cetogénica también conocida como dieta "Keto".

Es lo último de la moda en cuanto a la pérdida de peso. Este programa se enfoca en una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas con proteínas que caen dentro de las categorías de un consumo moderado. La Dieta Cetogénica, que también se conoce como Keto, trabaja para agotar el almacenamiento de glucosa del cuerpo para que su cuerpo queme grasa. Lo hace limitando la cantidad de carbohidratos consumidos. En la dieta Keto, las personas pretenden consumir alrededor del 5-10% de sus calorías totales como carbohidratos.

Por supuesto, como con cualquier dieta, estos números fluctúan según el individuo, pero el objetivo es 5-10%.

¿En qué consiste?

El objetivo de la dieta cetogénica es poner al cuerpo en un estado de cetosis en el que el cuerpo comience a quemar grasa como combustible en lugar de azúcar. Esto es excelente para perder grasa, mejorar la resistencia a la insulina y controlar los síntomas de enfermedades crónicas. Para entrar en la cetosis, los carbohidratos y los azúcares deben limitarse al mínimo. Esto significa que no hay pastas, panes, avena, cereales o cualquier otra cosa que se considere un grano que contenga una cantidad significativa de carbohidratos. Esto también significa que el azúcar, ya sea refinado o de una fuente natural (como la miel) está estrictamente prohibido.

La dieta cetogénica se compone principalmente de grasas saludables, que incluyen maníes, nueces, productos lácteos completos, semillas y aceites saludables como el de coco, aceite de oliva y más.

También fomenta una gran cantidad de consumo de verduras que es beneficioso para cualquier objetivo de salud. Las opciones de vegetales tienden a inclinarse hacia el grupo de vegetales sin almidón como la espinaca, la col rizada, los pepinos, la coliflor, los espárragos y cualquier verdura de hoja oscura.

La Dieta "Paleo" de nuestros antepasados

A veces sólo hay que ser simple. Durante la mayor parte de la existencia de la humanidad, ha comido en forma de cazador-recolector. Hace cientos de años, cosas como la manteca en aerosol o los cereales coloridos no existían y tal vz sea por buenas razones.

Los alimentos procesados confunden un poco al cuerpo y tiene problemas para descomponerlo adecuadamente para una digestión limpia. La Dieta Paleo hace retroceder en el tiempo tomando las costumbres de los ancestros cazadores-recolectores que eliminan productos lácteos, granos, azúcar refinada, harina y cualquier cosa procesada.

Comer como los antepasados

La Dieta Paleo se enfoca en nutrir el cuerpo con alimentos que fueron consumidos por los antepasados. Esto incluye proteínas, verduras, frutas, nueces, semillas y grasas saludables. Esta dieta es perfecta para las personas que buscan un cambio de estilo de vida saludable. No hay conteo de calorías o porcentajes, simplemente coma alimentos integrales cuando se tenga hambre.

Evitar los alimentos procesados probablemente aumenta la calidad y la densidad de nutrientes de los alimentos también. La dieta Paleo fomenta carnes y verduras de buena calidad para vivir el estilo de vida saludable de paleo. Una buena regla general es que, si un hombre de las cavernas no la comió, entonces "usted tampoco debería".

La dieta Whole 30

Está diseñada como un restablecimiento para la salud en el que se enfoca en consumir alimentos integrales durante 30 días. También se le conoce como "dieta paleo extrema". Una vez más, no se cuenta, pesa ni calcula para esta dieta, se está comiendo alimentos reales estrictamente durante 30 días. El objetivo es eliminar los alimentos procesados.

Los alimentos procesados conducen a todo tipo de problemas de salud, como inflamación, desequilibrios hormonales, fugas intestinales, problemas de energía y sensibilidad a los alimentos, solo por mencionar algunos.

Comer alimentos integrales ayudará a deshacerse de las cosas en la dieta que dañan el microbioma intestinal y crea una inflamación que ahora está vinculada a casi cualquier condición.

¿En qué consiste?

Básicamente, la dieta Whole 30 es paleo con esteroides. La dieta Whole 30 no permite azúcar de ningún tipo que incluya jarabe de arce y miel cruda. Elimina los azúcares furtivos y los ingredientes no naturales en cosas como edulcorantes artificiales, alcohol y productos de soya.

Durante los 30 días no se deben consumir granos, legumbres ni productos lácteos. En su lugar, se comerán verduras, frutas, nueces, semillas, huevos, pescado, carne, aves y algunos aceites y grasas saludables.

La dieta Weight Watchers o de los puntos

La dieta de los puntos es ni más ni menos una explicación sencilla al público en general, equivalente al trabajo que realiza un profesional de la salud, para calcular las calorías que requieres, según si se es hombre o mujer, edad, peso y talla, según la actividad laboral y física y de acuerdo a si se desea mantener o disminuir tu peso. Los puntos en esta dieta equivaldrían a las calorías diarias que requiere cada persona, expresadas de una manera más amena y aceptable para la población.

Entre los beneficios que proporciona esta dieta, se destacan los siguientes:

Luego de 6 meses de la dieta disminuyen los niveles de colesterol LDL (malo) y valores de triglicéridos.

La pérdida de peso que se logra con la dieta de los puntos mejora el control de la glicemia si se padece diabetes y previene más enfermedades cardiovasculares como la presión arterial elevada.

Al agregar entre los alimentos las frutas y verduras cero puntos y poder consumirse libremente, aumenta el consumo de antioxidantes y fibra, previniendo distintas enfermedades cardíacas y cánceres.

La dieta Mediterránea

Recomienda emular cómo las personas en la región mediterránea han comido tradicionalmente, con un enfoque en alimentos como el aceite de oliva, el pescado y las verduras. Esta dieta puede clasificarse como un "plan de alimentación bien equilibrado" y estudios realizados sugieren que la dieta ayuda a prevenir algunas enfermedades crónicas y aumenta la longevidad. En verdad es un tipo de alimentación que ayuda a cambiar el estilo de vida, y no siempre es necesario que sea baja en calorías para ayudar a bajar de peso, ya que ayuda naturalmente a mejorar el metabolismo y favorecer el control de peso.

No es solamente es una dieta para perder peso, es más un estilo de vida que está presente en los países que se encuentran alrededor del mar mediterráneo. Sus principales beneficios para la salud son:

Menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades degenerativas.

Protege al organismo de la aterosclerosis y de la trombosis.

Es una versión más económica que el resto.

Contiene más nutrientes que los alimentos industrializados, proporcionando una mayor cantidad de vitaminas y minerales.

Hace que la alimentación sea más variada, siendo excelente para el paladar de los niños, haciendo con que sea más fácil que ingieran vegetales y ensaladas.

Para llevar el estilo de vida de la dieta mediterránea se debe consumir a diario frutas y alimentos de origen vegetal, frescos, no procesados, de la época y preferiblemente de producción local. Siendo preferible comprarlos en pequeños mercados o fruterías.

La dieta DASH

Es baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras. DASH corresponde a las siglas en inglés de Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

La dieta se creó originalmente para ayudar a reducir la presión arterial alta. También es una manera saludable de perder peso.

La dieta DASH enfatiza los alimentos ricos en calcio, potasio, magnesio y fibra, que, al combinarse, ayudan a disminuir la presión arterial. Establece un estándar de una dieta saludable.

Esta dieta se ha estudiado ampliamente y tiene muchos beneficios para la salud. Seguir este plan de alimentación puede ayudar a:

Reducir la presión arterial alta.

Reducir el riesgo de enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

Ayudar a prevenir o controlar la diabetes tipo 2.

Mejorar los niveles de colesterol.

Reducir las probabilidades de cálculos renales

La dieta Flexitariana

Un tazón de tofu es parte de una dieta vegetariana saludable. La dieta flexitariana alienta a las personas a probar opciones alternativas de carne, como el tofu, pero deja espacio para la flexibilidad si no se puede renunciar completamente a la carne.

Esta dieta pesada en plantas se enfoca en agregar cinco grupos de alimentos ("carne nueva", frutas y vegetales, granos enteros, lácteos y azúcar y especias) a sladieta, en lugar de eliminar los alimentos. El grupo de alimentos "carne nueva" incluye tofu, porotos, lentejas, guisantes, nueces y semillas y huevos.

¿Qué beneficios aporta esta dieta?

Es saludable, ya que combina los beneficios de los productos de origen vegetal con los nutrientes que nos puede aportar una ingesta esporádica de los de procedencia animal. Hace años era un modelo más común, una alimentación basada en verduras y de vez en cuando carne o pescado, quizá porque no había la disponibilidad actual, que provoca que su consumo sea muchas veces excesivo.

Además, se trata de una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas y colesterol, cardio-protectora, alta en nutrientes y fibra, que también se ve beneficiada por los aportes puntuales de ácidos grasos Omega 3 procedentes del pescado y proteínas de alta calidad y vitamina B12 que provienen de las carnes.

La dieta del Ayuno intermitente

El ayuno es extremadamente beneficioso para la pérdida de peso, el enfoque, la energía y la promoción de menos resistencia a la insulina en el individuo. El ayuno también se ha usado ampliamente en muchas culturas por razones espirituales.

Un ayuno puede durar desde 14 horas hasta días, semanas e incluso meses.

El ayuno intermitente es excelente para perder peso, pero uno de los factores más beneficiosos es su capacidad para regular la resistencia a la insulina. La insulina es producida por nuestros cuerpos cuando comemos y digerimos los alimentos y está relacionada con el aumento de peso y el almacenamiento de grasa. Cuando no estamos comiendo no estamos produciendo insulina. Es por esto que el ayuno intermitente es beneficioso. Le da al cuerpo un descanso de producir insulina.

Conclusión

¡Cada persona es diferente, por lo que encontrar un equilibrio saludable es siempre la mejor opción para cada uno!

La mejor dieta para es la saludable que se pueda seguir largo plazo. No nos referimos a la que empieza el lunes y se renuncia el miércoles. ¿Cuál de estas dietas o estilos de alimentación parece que podrían funcionar para uno y su estilo de vida a largo plazo? Las dietas y los cambios saludables en el estilo de vida llevan tiempo y son algo con lo que el individuo debe comprometerse durante semanas, incluso meses para ver resultados reales. Hay que elegir una dieta que realmente se ajuste a las necesidades de cada uno, con la que se disfrute y una, sobre todo, que funcione y encaje con el estilo de vida. Esta dieta es la que un médico especialista pauta y controla, evaluando los resultados para no perder tiempo ni salud, si no los kilos que sobran. Consultar al nutricionista y que éste acompañe en el proceso, es fundamental.

Una de las cosas más importantes que debemos saber acerca de cualquier programa de dieta, es que funciona mejor cuando se convierte en un hábito de estilo de vida saludable, explican desde Instamed. Las dietas "con apellido" solo funcionan por un tiempo limitado, mientras que los cambios saludables en el estilo de vida son la verdadera forma de lograr y mantener resultados a largo plazo.