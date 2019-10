Por qué Messi y Cristiano Ronaldo "rezan" para que el Reino Unido no apruebe el Brexit

Esta decisión podría complicar al desarrollo del fútbol europeo y en especial a la UEFA Champions League, con ambas estrellas como principales afectados

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo podrían tener serios problemas para jugar partidos en Reino Unido en caso de que se apruebe el Brexit el próximo 31 de octubre, que marcaría su salida de la Unión Europea.

¿A qué se debe esto? En los casos de los dos mejores jugadores del mundo, la entrada al Reino Unido les sería imposible, ya que se los consideraría "amenaza para la seguridad nacional" debido a sus condenas por evasión de impuestos.

"Hasta ahora no han tenido que preocuparse, ya que tienen pasaportes de la Unión Europea, pero después del Brexit posiblemente no puedan ingresar al país", explicó el abogado inglés Andrew Osbourne a The Athletic.

La dificultad de los jugadores por sus antecedentes judiciales no serían el único problema que podría enfrentar el fútbol inglés. De hecho, cualquier jugador no inglés podría tener que enfrentar muchas dificultades con los permisos de trabajo para que pueda ser parte de la Premier.

Por otra parte, otra cosa que ha hecho lucir al fútbol inglés es la posibilidad económica y en esto se benefician los equipos por los derechos de televisión que podrían tener un claro bajón con la posible salida de la Unión Europea. El mismo camino podría tener incluso la moneda inglesa, la libra esterlina.